Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 23.07.2023 um 20:35 Uhr den Lösch­zug der Feu­er­wehr Buben­reuth zu einem Flä­chen­brand in Rich­tung Igels­dorf. Aus bis­her unge­klär­ten Grün­den hat­ten sich hier ca. 200 qm Wiese/​Waldboden ent­zün­det. Umge­hend rück­ten die Kame­ra­den mit bei­den Hil­fe­lei­stungs­lösch­grup­pen­fahr­zeu­gen sowie den KdoW und MTW an die Ein­satz­stel­le aus. Von zwei Sei­ten wur­de der Lösch­an­griff mit­tels vier C‑Rohren vor­ge­nom­men und abge­löscht. Im Anschluss erfolg­ten Nach­lösch­ar­bei­ten und die Suche nach evtl. Glut­ne­stern mit Hil­fe der Wär­me­bild­ka­me­ra. Nach ca. 1,5 Stun­den konn­ten die Ein­satz­kräf­te in das Gerä­te­haus ein­rücken und die Ein­satz­be­reit­schaft wie­der herstellen.

