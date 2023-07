30. Juli und 5. August live aus dem Luit­pold­hain – Abschieds­kon­zert von Joa­na Mallwitz

Die Klas­sik Open Airs in Nürn­berg mit den bei­den gro­ßen Orche­stern der Stadt gehö­ren zu den meist­be­such­ten Frei­luft­kon­zer­ten der inter­na­tio­na­len Klas­sik­welt, der Rekord liegt bei 90.000 Besu­che­rin­nen und Besu­chern pro Kon­zert. Am Sonn­tag, 30. Juli, eröff­net die Staats­phil­har­mo­nie Nürn­berg den Frei­luft­s­om­mer, zum letz­ten Mal unter der Lei­tung ihrer schei­den­den Gene­ral­mu­sik­di­rek­to­rin Joa­na Mall­witz. Am Sams­tag, 5. August, gibt der neue Chef­di­ri­gent der Nürn­ber­ger Sym­pho­ni­ker, Jona­than Dar­ling­ton, sein Debüt beim Klas­sik Open Air. BR-KLAS­SIK ist jeweils live im Radio und per Video­stream dabei, den Auf­tritt von Joa­na Mall­witz zeigt das BR Fern­se­hen zeit­ver­setzt ab 22.00 Uhr.

„Feste Fei­ern!“ hat die schei­den­de Gene­ral­mu­sik­rek­to­rin vor ihrem Weg­gang nach Ber­lin als Mot­to aus­ge­ge­ben. Gespielt wird dazu ganz unter­schied­li­che Fest­mu­sik: von Camil­le Saint-Saëns‘ „Kar­ne­val der Tie­re“ bis zu Otto­ri­no Res­pighis „Feste Roma­ne“; von Fried­rich Gul­das Cel­lo­kon­zert mit Blas­or­che­ster bis zu „GHB/​Tanzaggregat“ von Mar­ko Niko­di­je­vic – Tech­no für Sin­fo­nie­or­che­ster, ganz ohne Elektronik.

Pre­miè­re am Pult im Luit­pold­hain fei­ert der neue Chef­di­ri­gent der Nürn­ber­ger Sym­pho­ni­ker Jona­than Dar­ling­ton. Zusam­men mit der jun­gen mol­da­wi­schen Gei­ge­rin Alex­an­dra Conun­o­va, die Tschai­kow­skys berühm­tes Vio­lin­kon­zert spielt und vom bri­ti­schen Maga­zin „Gra­mo­pho­ne“ für ihre „mühe­lo­se Vir­tuo­si­tät“ und den „Arti­ku­la­ti­ons­reich­tum ihres war­men Tons“ eupho­risch gefei­ert wird, geht es auf eine tem­pe­ra­ment­vol­le Rei­se durch star­ke Stücke der Musik­ge­schich­te. Sme­ta­nas „Ver­kauf­te Braut“ wird eben­so anklin­gen wie Franz Wax­mans „Car­men-Fan­ta­sie“ und Aus­schnit­te aus der d‑Moll-Sym­pho­nie von César Franck. Durch die bei­den Aben­de führt Mode­ra­to­rin San­dra Rieß.

Über­tra­gun­gen

Sonn­tag, 30. Juli 20.05 Uhr, live auf BR-KLAS­SIK im Rah­men des ARD Radio Festi­vals und im Video­stream auf br​-klas​sik​.de 22.00 Uhr zeit­ver­ser­setzt im BR Fernsehen

Sams­tag, 5. August 20.05 Uhr live auf BR-KLAS­SIK im Radio und im Video­stream auf br​-klas​sik​.de

Bei­de Kon­zert­streams ste­hen im Anschluss hier in der ARD Media­thek zum Abruf zur Verfügung.

Zum Klas­sik Open Air Nürnberg

Die Klas­sik Open Airs im Nürn­ber­ger Luit­pold­hain wur­den zum 950. Stadt­ju­bi­lä­um im Jahr 2000 initi­iert. Seit­dem ent­wickel­ten sich die zwei Ver­an­stal­tun­gen pro Som­mer – gestal­tet von je einem der bei­den Nürn­ber­ger Sym­pho­nie­or­che­ster – zum Besu­cher­ma­gne­ten mit ins­ge­samt rund 160.000 Besu­chern pro Jahr. Schon am Vor­mit­tag legen die ersten Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer auf der Wie­se vor der gro­ßen Büh­ne im Park ihre Pick­nick­decken aus. Am Nach­mit­tag dann fol­gen Cam­ping­ti­sche, Lie­ge­stüh­le, Kühl­bo­xen. Man­che ver­schö­nern ihre Tafel mit wei­ßen Tisch­decken und blank­po­lier­ten Wein­glä­sern, ande­re sind mit Papp­be­cher und Brot­zeit­brett rusti­ka­ler dabei.