Ver­mes­sung auf dem Pausenhof

Wäh­rend der Unter­richts­stun­den im Pau­sen­hof her­um­zu­spa­zie­ren war letz­te Woche im Schul­zen­trum Eber­mann­stadt aus­drück­lich erwünscht. Im Rah­men der baye­ri­schen Woche der Geo­dä­sie war das Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung Ober­fran­ken (ALE) zu Gast. „Zu wis­sen, wo das eige­ne Grund­stück genau endet und wo das des benach­bar­ten Land­wirts anfängt, spielt im Bereich der Flur­neu­ord­nung eine wich­ti­ge Rol­le“, erklärt Ver­mes­sungs­in­ge­nieu­rin Susan­na Mül­ler. „Aber auch im Rah­men der Dorf­er­neue­rung und des Kern­we­ge­aus­baus sind genaue Geo­da­ten wich­tig“, fügt die 24jährige hin­zu. Mül­ler, die vor einem Jahr ihr dua­les Stu­di­um der Ver­mes­sung und Geo­in­for­ma­tik abge­schlos­sen hat, kann ihre Berufs­wahl nur wei­ter­emp­feh­len. Aus­bil­dungs­lei­ter Gerald Rie­del ergänzt: „Wer Tech­nik und Mathe mag und ger­ne auf dem Land unter­wegs ist, ist beim ALE genau rich­tig“. Das emp­fin­det auch Jan Klau­sen so. Er ist seit kur­zem aus­ge­bil­de­ter Tech­ni­ker für Länd­li­chen Ent­wick­lung und nimmt die Acht- und Neunt­kläss­ler von Gym­na­si­um und Real­schu­le an Ort und Stel­le mit in die Pra­xis. Sie dür­fen die Arbeit mit Nivel­lier­ge­rät, Tachy­me­ter und glo­ba­lem Navi­ga­ti­ons­sa­tel­li­ten­sy­stem (GNNS) aus­pro­bie­ren – und sind begei­stert. „Ver­mes­sen macht viel mehr Spaß als Deutsch­un­ter­richt“, betont eine Neunt­kläss­le­rin. Ihr Klas­sen­ka­me­rad stu­diert eine Kar­te mit den lau­fen­den Ver­fah­ren des ALE im Land­kreis Forch­heim und freut sich: „In mei­ner Hei­mat gab es auch schon mal eine Flurneuordnung!“

Neben dem ALE Ober­fran­ken stell­te sich in Eber­mann­stadt außer­dem das Amt für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung vor. Behör­den­lei­ter Albert Köder nimmt ger­ne die Gele­gen­heit wahr, „unse­re abwechs­lungs­rei­chen Auf­ga­ben und Ein­satz­ge­bie­te einem jun­gen Publi­kum vor­stel­len zu dür­fen“. Beim Stand des Bay­ern­Lab Forch­heim lockt ein Digi­tal­drucker in Akti­on die Schü­le­rin­nen und Schü­ler an. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter zei­gen, wie sehr Ver­mes­sung durch die Digi­ta­li­sie­rung geprägt ist und was aus Geo­da­ten alles ent­ste­hen kann. Das Inge­nieur­bü­ro Frei­sin­ger aus Forch­heim schließ­lich zeigt, wie eine Droh­ne hoch oben in der Luft Daten für die Ver­mes­sung sam­melt. „Wir freu­en uns, dass unse­re Acht- und Neunt­kläss­ler heu­te die­sen Ein­blick in die Pra­xis bekom­men haben“, sagt Leh­rer Wolf­gang Lang, der am Schul­zen­trum Mathe­ma­tik unterrichtet.