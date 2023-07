Am Mitt­woch, 26.07.2023 (Anna­fest­mitt­woch), ist das Ent­sor­gungs­zen­trum Depo­nie Gos­berg sowie die Zulas­sungs­stel­le des Land­rats­am­tes Forch­heim ab 12.00 Uhr geschlos­sen. Annah­me­schluss der Zulas­sungs­stel­le ist an die­sem Tag um 11.45 Uhr.

Der Abfuhr von Rest- und Bio­müll bleibt an die­sem Tag regu­lär wie in den Abfall­ka­len­dern ange­ge­ben. Die Müll­ton­nen müs­sen bis spä­te­stens 6.00 Uhr mor­gens bereit­ste­hen, da an die­sem Tag die Müll­fahr­zeu­ge wegen einer ande­ren Tou­ren­füh­rung in eini­gen Orten frü­her als üblich kom­men kön­nen. Soll­ten nicht alle Bio- und Rest­müll­ton­nen an die­sem Tag geleert wer­den, wird dies am näch­sten Tag nachgeholt.