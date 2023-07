Gemein­sam bes­ser ankom­men: 176 Sei­ten geball­te Information

In der kom­men­den Woche wer­den rund 33.000 Exem­pla­re des neu­en Fahr­plan­hef­tes kosten­los in die Haus­hal­te im Land­kreis ver­teilt. Anlass ist die Erwei­te­rung des Bus­li­ni­en­net­zes im Land­kreis Lich­ten­fels ab dem 31. Juli 2023. Drei gänz­lich neue und vier stark erwei­ter­te Bus­li­ni­en waren für den Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) Grund genug die­ses noch nie dage­we­se­ne Ange­bot auch als Druck­werk bekannt zu machen. Jedes der 33.000 Exem­pla­re infor­miert auf 176 Sei­ten im Taschen­for­mat über die 52 Bus- und Bahn­li­ni­en, die dem­nächst zur Ver­fü­gung stehen.

„Wir stell­ten uns natür­lich die Fra­ge, ob es Sinn macht in Zei­ten zuneh­men­der Digi­ta­li­sie­rung mit so einem mas­si­ven Papier­ein­satz zu arbei­ten. Nach Abwä­gung der Vor- und Nach­tei­le haben wir uns ein­deu­tig dafür ent­schie­den, denn wir gestal­ten den öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV) für alle Men­schen im Land­kreis Lich­ten­fels und ermög­li­chen daher, dass auch Bür­ger und Bür­ge­rin­nen ohne Smart­phone bzw. ohne Inter­net­zu­gang am ÖPNV par­ti­zi­pie­ren“, erläu­tert Mar­kus Köh­ler­schmidt, zustän­dig für den ÖPNV im Land­kreis, das Vorgehen.

Die Haus­halts­ver­tei­lung ist in die­sen Tagen ange­lau­fen, damit jeder Haus­halt zumin­dest über ein kosten­lo­ses Fahr­pan­heft ver­fü­gen kann. Wei­te­re Exem­pla­re sind kosten­los beim Land­rats­amt Lich­ten­fels erhältlich.

„Es macht zudem deut­lich, dass die Schü­ler­ver­keh­re in den all­ge­mei­nen ÖPNV inte­griert und das Ange­bot eng mit der Bahn, und den Bahn­hal­te­punk­ten im Land­kreis ver­tak­tet ist. Auf der Strecke Lich­ten­fels – Michel­au – Marktz­euln – Burg­kunst­adt – Alten­kunst­adt – Weis­main bestehen im Stun­den­takt vom Mon­tag bis Sonn­tag Fahrt­mög­lich­kei­ten. Fahr­ten vor 6 Uhr mor­gens und nach 22 Uhr abends sind Bestand­teil die­ser gänz­lich neu­en Linie durch den Land­kreis. Die­se Infos dar­zu­stel­len braucht natür­lich Platz – im Taschen­for­mat sogar 176 Sei­ten“, stellt Köh­ler­schmidt klar.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner dazu: „Mir war wich­tig, dass das gemach­te Ange­bot nicht am Bedarf vor­bei­fährt. Des­halb haben wir ab 1. Janu­ar 2024 auf 17 Lini­en im Land­kreis Ruf­bus­an­ge­bo­te instal­liert. Hier sind nur Klein­bus­se oder Taxis unter­wegs, wenn es auch tat­säch­lich ange­for­dert wur­de. Bereits zum 1. Sep­tem­ber 2023 wach­sen die Mög­lich­kei­ten am Abend und am Wochen­en­de noch­mals an. Und um dies alles dar­stel­len zu kön­nen, brau­chen wir ent­spre­chend Platz. Und wer online unter www​.vgn​.de sei­ne Fahr­ten plant, möge das Fahr­plan­heft als Wer­bung für Neu­kun­den ver­ste­hen, die bis­her noch nie dar­an dach­ten auf Bus und Bahn umzusteigen.“

Wer also aus Umwelt­schutz­grün­den auf das Auto ver­zich­ten will, sich erhofft sei­ne Haus­halts­ko­sten zu sen­ken oder ein­fach nur unab­hän­gi­ger von der Mit­fahr­ge­le­gen­heit Ande­rer wer­den möch­te, soll­te das Fahr­plan­heft genau stu­die­ren. Und wenn dann das Ange­bot passt, kann z.B. das Deutsch­land­ticket hel­fen, dies auch in die Tat umzusetzen.

Info:

Wei­te­re Exem­pla­re des Fahr­plan­hef­tes sind kosten­los erhältlich