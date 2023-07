Das Schloss­platz­fest 2023 ist gestartet

Für Nima Khor­san­di und Enri­co Piz­za­to gab es im ver­gan­ge­nen Jahr zwei Pre­mie­ren. Zum einen ver­an­stal­te­ten die bei­den Gastro­no­men im Mai 2022 erst­mals gemein­sam das Cobur­ger Wein­fest auf dem Markt­platz. Zum ande­ren fei­er­ten sie ihr Debüt als Ver­an­stal­ter des renom­mier­ten Schloss­platz­fests, das gastro­no­misch und orga­ni­sa­to­risch erst­mals unter ihrer Feder­füh­rung stand. Nach dem über­wäl­ti­gen­den Erfolg bei­der Ver­an­stal­tun­gen will man heu­er noch eins oben­drauf set­zen: Khor­san­di und Piz­za­to geben zusam­men mit Mar­cus Geuss – künst­le­ri­scher Ver­ant­wort­li­cher des Schloss­platz­fests – einen Aus­blick auf das dies­jäh­ri­ge Programm.

In die­sem Jahr fin­det das Schloss­platz­fest vom 20. bis 24. Juli statt. Enri­co Piz­za­to von “Resi­denz­ler Events” zieht ein posi­ti­ves Resü­mee: “Im Vor­feld beka­men wir gemisch­tes Feed­back, weil wir beim Schloss­platz­fest erst­mals Ein­tritt ver­langt haben. Schon wäh­rend des Fests stell­te sich aber her­aus, dass die Gäste doch größ­ten­teils Ver­ständ­nis für die­sen gro­ßen Schritt zeig­ten. Wir waren sehr zufrie­den mit den Besu­cher­zah­len und auch mit der Stim­mung auf dem Platz”, resü­mier­te er. Auch Mar­cus Geuss, künst­le­ri­scher Lei­ter und Kura­tor des Rah­men­pro­gramms, pflich­te­te Piz­za­to bei. “Die letz­ten Jah­re vor der Pan­de­mie haben gezeigt, dass es immer schwie­ri­ger wur­de, das Fest finan­zi­ell auf gesun­de Bei­ne zu stel­len. Es wur­de immer mehr am Pro­gramm gespart, was dann zula­sten der Stim­mung ging. Letzt­end­lich war es 2022 tat­säch­lich ein Neu­start. Man zahlt hier einen gerin­gen Ein­tritts­preis für Kunst, Kul­tur, Shows, die Atmo­sphä­re auf dem Platz und die Musik. Ver­gli­chen mit ande­ren Festen ist der Preis hier wirk­lich mini­mal”, sag­te Geuss, der das Schloss­platz­fest schon vor dem Betrei­ber­wech­sel im letz­ten Jahr künst­le­risch gestaltete.

Die Show­büh­ne, die Musik­büh­ne und der gesam­te Schloss­platz wer­den auch in die­sem Jahr voll­ge­packt sein mit Bands, Wal­king Acts, Tanz­grup­pen, einer Moden­schau und einem Ballon-Künstler.

Auch auf gastro­no­mi­scher Sei­te hat sich eini­ges getan. Erst­mals wer­den sie­ben regio­na­le und über­re­gio­na­le Betrie­be ihre Krea­tio­nen auf dem Schloss­platz anbie­ten. “Wir freu­en uns, eine nie dage­we­se­ne kuli­na­ri­sche Viel­falt prä­sen­tie­ren zu kön­nen. Von asia­tisch, ita­lie­nisch, fran­zö­sisch, sogar rus­sisch und ganz beson­ders süd­ame­ri­ka­nisch ist alles dabei”, sag­te Nima Khor­san­di zum Spei­sen- und Getränkeangebot.

Das Pro­gramm­heft als pdf zum Down­load gibt es hier.

Wei­te­re Infos: https://​www​.schloss​platz​fest​-coburg​.de/