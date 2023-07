Die Wall­fahrts­tra­di­ti­on nach Vier­zehn­hei­li­gen besteht seit mehr als 150 Jahren

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen mach­ten sich in der Pfarr­kir­che St. Bar­tho­lo­mä­us 35 Wall­fah­rer zur Fuß­wall­fahrt nach Vier­zehn­hei­li­gen auf. Mit dabei waren 12 Musi­kan­ten, um die Lie­der musi­ka­lisch zu begleiten.

Als die­se um die Mit­tags­zeit vor dem Haus Fran­ken­tal ange­kom­men waren, wur­den die­se unter fest­li­chem Glocken­ge­läut und dem Lied „Ein Haus voll Glo­rie schau­et“ von einem Wall­fahrts­seel­sor­ger in die Basi­li­ka beglei­tet. Nach sei­ner Begrü­ßung und dem Segen konn­te die Wall­fahrt ihr Quar­tier im Diö­ze­san­haus beziehen.

Nach einem Buß­got­tes­dienst am Nach­mit­tag wur­de auch der Kreuz­weg gebetet.

Um 19.00 Uhr fand mit wei­te­ren Wall­fah­rern ein fest­li­cher Wall­fah­rer­got­tes­dienst mit sehr ein­präg­sa­mer Pre­digt, Ehrung der Wall­fah­rer­ju­bi­la­re für 7, 14, 25 und Jah­re und anschlie­ßen­der Lich­ter­pro­zes­si­on statt. Aus unse­rem Seel­sor­ge­be­reich waren auch die Wall­fah­rer aus Unter­lein­lei­ter dabei.

Der Sonn­tag begann mit dem Got­tes­dienst mit anschlie­ßen­dem fest­li­chem Aus­zug aus der Basi­li­ka. Mit Gebet und Gesang erreich­ten wir But­ten­heim, mit gemein­sa­men Mit­tag­essen auf den Kel­lern. Bei sen­gen­der Hit­ze setz­ten wir unse­ren Weg betend Rich­tung Hei­mat fort. Nach kur­zem Zwi­schen­halt in Wei­lers­bach, erreich­ten wir pünkt­lich Kirch­eh­ren­bach um 17.30 Uhr. Dort müde ange­kom­men, wur­den wir von Josef Geb­hardt und drei Mini­stran­ten am Bahn­hof emp­fan­gen und fest­lich in unse­re Hei­mat­kir­che St. Bar­tho­lo­mä­us gelei­tet. Josef Geb­hardt run­de­te die­se zwei spi­ri­tu­el­len und erleb­nis­rei­chen Tage mit einer kur­zen Andacht ab.

Dabei gra­tu­lier­te er für die Pfar­rei Mar­kus Gal­ster und Hein­rich Post­ler für 40-mali­ge Teil­nah­me und Ste­fan Knau­er für die 25-mali­ge Teil­nah­me an der Wall­fahrt. Für 14-mali­ge Teil­nah­me wur­den auch noch Elfrie­de Weidl und Moni­ka Lin­den­ber­ger für 7 mal Moni­ka Lin­den­ber­ger geehrt. Er beton­te dabei, dass die Wall­fahrts­tra­di­ti­on in unse­ren katho­li­schen Glau­bens­le­ben eine lang­jäh­ri­ge Tra­di­ti­on hat. Sie ist aber auch ein öffent­li­ches Glau­bens­be­kennt­nis, wel­ches gera­de in unse­rer Zeit ein wich­ti­ges Zei­chen ist. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist dabei, dass die bei­den 40-jäh­ri­gen Jubi­la­re die Wall­fahrt als Musi­ker begleiten.

Er über­reich­te den Jubi­la­ren im Namen der Pfarr­ge­mein­de eine Ker­ze mit dem Abbild der Pfarr­kir­che und eine klei­ne Stär­kung. Mit den Grü­ßen von Pfar­rer Tho­mas Mut­tam und der Bit­te, alle mögen noch vie­le Jah­re an der Wall­fahrt teil­neh­men, schloss der Wort­got­tes­dienst­lei­ter die bei­den Wallfahrtstage.

Josef Geb­hardt