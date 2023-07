Die Fahr­prei­se in Zone 1 wur­den an den VGN-Tarif ange­passt und betra­gen 2,20 € für Erwach­se­ne sowie 1,10 € für Kin­der bis 14 Jah­ren. Das Anna­fest – Tages­ticket kostet 12,00 €. Zur regu­lä­ren Fahr­plan­zeit fährt die Stadt­bus­li­nie 261 alle 30 Minu­ten zum Kel­ler­wald, ab 12.30 Uhr setzt dann zusätz­lich mon­tags bis sams­tags, sonn­tags ab 09.30 Uhr der Shut­tle-Ver­kehr vom Groß­park­platz Forch­heim Süd ein.

Die Pen­del­bus­se fah­ren über den ZOB am Bahn­hof direkt zum Kel­ler­wald und auf dem Rück­weg über die Innenstadt/​Paradeplatz. Die Park­ge­büh­ren am „Anna­fest-Groß­park­platz Süd“ blei­ben unver­än­dert (PKW 7,00 € – Klein­bus 10,00 €). Alle Fahr­zeug­insas­sen mit Park­schein fah­ren kosten­los zum Fest­ge­län­de und zurück!

Im Stadt­ge­biet wer­den bis Ende der regu­lä­ren Fahr­plan­zei­ten VGN-Fahr­aus­wei­se für Hin- und Rück­fahr­ten anerkannt.

Anna­fest-Son­der­ta­rif

Mon­tags bis frei­tags ab 21.30 Uhr, sams­tags ab 17 Uhr und sonn­tags ganz­tags gilt der Anna­fest-Son­der­ta­rif! Zu die­sen Zei­ten, vor allem auf den abend­li­chen Rück­fahr­ten vom Anna­fest­ge­län­de (Kel­ler­wald), gel­ten die VGN-Fahr­kar­ten nicht.

Beson­de­re Hin­wei­se für Fahr­gä­ste der Linie 261:

Die Linie 261 fährt ab Frei­tag, 21. Juli, bis Mon­tag, 31. Juli, vom ZOB direkt zum Kellerwald/​Haltestelle am Fest­platz, dann wei­ter über Ring­stra­ße – Karl-Brö­ger-Stra­ße – Hans-Sachs-Stra­ße zum Ken­ne­dy­ring. Die Hal­te­stel­len „Lich­ten­ei­che“ und „Vik­tor-von-Schef­fel-Platz“ wer­den täg­lich jeweils ab 13 Uhr nicht mehr bedient, die Hal­te­stel­le „Wil­helm-Hauff-Str.“ wird in die Ringstraße/​Ecke Wil­helm-Hauff-Str. verlegt.

Die Hal­te­stel­le „Kon­rad­stra­ße“ in Rich­tung Ken­ne­dy­ring wird in die Hans-Sachs-Str. ver­legt, der Bus­halt an der Kir­che St. Anna ent­fällt eben­falls. Vom 19.–20. Juli wer­den die Fahr­ge­schäf­te an der Stra­ße am Kel­ler­wald auf- und am Diens­tag, 01. August, wie­der abge­baut. An die­sen Tagen kann die Bus­li­nie ganz­tags die Hal­te­stel­len „Lich­ten­ei­che“ und „Vik­tor-von-Schef­fel-Platz“ nicht bedienen.

Anna­fest-Regio­nal­bus­li­ni­en 1- 12

Die Fahr­prei­se betra­gen in Tarif­zo­ne 2 für Erwach­se­ne 4,70 € und in der Zone 3 5,90 € für Erwach­se­ne, in Zone 1 gilt der Stadt-Tarif von 2,20 €. Mit dem Lösen einer Hin-und Rück­fahr­kar­te ermä­ßigt sich der Preis in den Zonen 2 und 3 auf 8,50 € bzw. 10,50 €.

Von Bus 8 kann in Effel­trich die Hal­te­stel­le „Lin­de“ nicht bedient werden.

Lei­der ist es trotz inten­siv­ster Bemü­hun­gen nicht gelun­gen alle Anna­fest-Regio­nal­li­ni­en zu beset­zen. Für die Bus­li­ni­en 3 (Nie­derm­irsberg-Rüs­sen­bach-Eber­mann­stadt-FO) und 12 (Grä­fen­berg-Thuis­brunn-Mit­te­leh­ren­bach-Wie­sen­t­hau-FO) konn­te lei­der kein Bus­un­ter­neh­men gefun­den wer­den. Die­se Lini­en müs­sen des­halb ersatz­los ent­fal­len. Die Bus­li­nie 6 (Hilt­polt­stein-Grä­fen­berg-Kun­reuth-FO) kann nur im Zeit­raum 28. bis 31.07.2023 ver­keh­ren, an den ande­ren Tagen ent­fällt auch die­se. Grund hier­für ist der Man­gel an Fahrpersonal.

Wie in nahe­zu allen Bran­chen greift auch im Bus­ver­kehr der Fach­kräf­te­man­gel um sich. Fah­rer und Fah­re­rin­nen, die am Abend einen Anna­fest­bus fah­ren, ste­hen am näch­sten Mor­gen für den Schü­ler­ver­kehr nicht zur Ver­fü­gung. Doch gera­de im Schü­ler­ver­kehr wird jede ver­füg­ba­re Kraft gebraucht, um die Schü­ler­be­för­de­rung sicher­stel­len zu kön­nen und alle Schü­ler in die Schu­le zu brin­gen. Dem Schü­ler­ver­kehr muss in die­sem Fall Vor­rang ein­ge­räumt wer­den, sodass ent­spre­chend die­se drei Regio­nal­bus­se ganz bzw. teil­wei­se zum Anna­fest nicht fah­ren kön­nen. Wir bit­ten die Bevöl­ke­rung hier­für um Verständnis.

Der Raum Herolds­bach – Hau­sen – Burk fährt mit der regu­lä­ren VGN-Linie 206 den Kel­ler­wald direkt an. Eine Ver­stär­ker­fahrt beginnt auf der Hin­fahrt ab Heroldsbach/​Bahnhof. Der Bus aus Pop­pen­dorf bedient auf der Rück­fahrt vom Kel­ler­wald auch den Bahn­hof Forch­heim. Auf die­ser Linie gilt auch für die Rück­fahrt der regu­lä­re VGN-Tarif. Die Abfahrt am Bahn­hof Forch­heim wird wäh­rend des Anna­fe­stes von 23:35 Uhr auf 23:25 Uhr vorverlegt.

Alle Regio­nal­li­ni­en enden wie beim letz­ten Anna­fest in der Kon­rad­stra­ße. Dort ist auch der Zustieg für die Rückfahrt.

AST-(Anrufsammeltaxi):

In der Zeit von 21. Juli bis 31. Juli kann das AST land­kreis­weit nur soweit (nach Fahr­plan!) bestellt wer­den wie kei­ner­lei Ver­kehrs-Ver­bin­dung (+/- 1 Stun­de) besteht (Anna­fest­bus­se, regu­lä­rer VGN- Fahr­plan, Zug­ver­bin­dung: Forch­heim – Ebermannstadt/​Eggols­heim).

Für Fahr­ten im Stadt­ge­biet Forch­heim gibt es wäh­rend des Anna­fe­stes kein AST!

Das Anna­fest-Jugend­ta­xi steht Jugend­li­chen unter 16 Jah­ren täg­lich von 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr zur Ver­fü­gung. (Nähe­re Infos dazu auf nach­ste­hen­der Inter­net­sei­te des Land­rats­am­tes Forchheim).

Der Anna­fest­fahr­plan ist in allen Gemein­den und Tou­ris­mus­ge­schäfts­stel­len im Land­kreis erhält­lich und auf der Land­kreis-Home­page unter http://​www​.lra​-fo​.de/​a​n​n​a​f​est mit den aktu­el­len Ände­run­gen abrufbar.