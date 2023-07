Der Lese­som­mer in der Stadt­bü­che­rei hält noch zwei wei­te­re Autoren­le­sun­gen bereit. Am DON­NERS­TAG, 27. JULI, ist um 19 UHR Lisa Weich­sel mit ihrem Roman „Ist dort Licht am Hori­zont?“, einer Bezie­hungs­ge­schich­te, zu Gast und am MON­TAG, 31. JULI, eben­falls um 19 UHR, stellt Danie­la Geß­lein ihren Roman­tik­kri­mi „Echo­lost – Für immer eins“ zusam­men mit Wil­l­emi­na Preiß vor.

Für bei­de Autorin­nen ist es nicht das erste Buch, das sie ver­öf­fent­li­chen. Der Roman von Lisa Weich­sel erzählt die Geschich­te der jun­gen Kunst­stu­den­tin Han­na, die Tho­mas, einen char­man­ten für­sorg­li­chen Mann, ken­nen­lernt. Hart­näckig umgarnt er sie. Ihre Freun­de und ihre Mut­ter sind begei­stert von dem Traum­prin­zen und drän­gen Han­na ihr Herz für ihn zu öff­nen. Aber ihr Bauch­ge­fühlt sagt ihr etwas anderes.

Danie­la Geß­leins Roman ist ein Mix aus Lie­bes­dra­ma und Kri­mi. Die glück­lich ver­hei­ra­te­te Histo­ri­ke­rin Car­men ist auf Urlaubs­rei­se mit ihrem Mann in Por­tu­gal. Doch völ­lig uner­war­tet trennt er sich wäh­rend der Fahrt von ihr und ver­schwin­det ver­meint­lich spur­los. Doch Car­men ist fest davon über­zeugt, dass ihr Part­ner sie nicht aus frei­en Stücken ver­las­sen hat und ris­kiert alles, um ihn wiederzufinden.

Bei schö­nen Wet­ter fin­den die Lesun­gen im Gar­ten der Stadt­bü­che­rei statt. Der Ein­tritt ist frei. Platz­re­ser­vie­rung unter stadtbuecherei@​coburg.​de oder 09561/89–1420.