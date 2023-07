Das Sams trifft auf Euro­pa­po­li­tik: Ver­lei­hung der Ehren­me­dail­len des Bezirks in Bam­berg

Zwei bekann­te Per­sön­lich­kei­ten aus Bam­berg haben am Mon­tag im Alten Brücken­rat­haus in Bam­berg die Ehren­me­dail­le in Sil­ber des Bezirks Oberfranken…