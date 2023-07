Das zwei­te Wochen­en­de in Fol­ge war Ein­satz für die Kame­rad­schaft Peg­nitz des Bay­reu­ther Roten Kreu­zes. 183 Ein­satz­stun­den lei­ste­ten die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den am letz­ten Wochen­en­de von Frei­tag bis Sonn­tag (14. bis 16.7.2023) auf dem Markt­platz­fest in Pegnitz.

Nach einem anstren­gen­den Ein­satz bis weit in die Nacht in der ver­gan­ge­nen Woche auf dem Festi­val >Wald­stock< in Peg­nitz war es jetzt das Markt­platz­fest, das durch die Sani­tä­te­rin­nen und Sani­tä­ter des BRK aus Peg­nitz, am Frei­tag unter­stützt durch die Peg­nit­zer Was­ser­wacht und am Sonn­tag durch die BRK Young­sters Peg­nitz, betreut wurde.

Zwi­schen 6 und 12 Rot­kreuz­le­rin­nen und Rot­kreuz­ler waren jeweils im Ein­satz, betreu­ten im extra nach Peg­nitz gebrach­ten Sani­täts­con­tai­ner die Sani­täts­sta­ti­on und waren bei ins­ge­samt 160 gelau­fe­nen Fuß­strei­fen als Ansprech­part­ner für Hilfs­be­dürf­ti­ge oder Ver­letz­te auf dem Fest­ge­län­de unter­wegs. Ein­satz­fahr­zeu­ge der Bereit­schaft Peg­nitz stan­den für den Ver­letzt­en­trans­port in Bereitschaft.

Die Ver­sor­gung von Ver­let­zun­gen und aku­ten Erkran­kun­gen hielt sich glück­li­cher­wei­se in Gren­zen. Nur in sechs Fäl­len war eine Hil­fe­lei­stung gefragt, drei­mal wur­de ein Ver­letz­ter (Fahr­rad­sturz) oder Erkrank­ter an den Ret­tungs­dienst über­ge­ben und ins Kran­ken­haus geschafft.

Mit gro­ßem Enga­ge­ment ver­sa­hen die Ange­hö­ri­gen der Peg­nit­zer Bereit­schaft und der Was­ser­wacht ihren Dienst – wie immer in ihrer Freizeit.

Die Besu­cher des Stadt­fe­stes konn­ten gewiss sein:

Medi­zi­ni­sche Hil­fe ist, wenn sie gebraucht wird, durch das Baye­ri­sche Rote Kreuz, sei es in Peg­nitz oder anders­wo, immer schnell vor Ort.