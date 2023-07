Tie­fe Schlag­lö­cher und star­ke Ver­drückun­gen in der Asphalt­schicht: Die Kulm­ba­cher Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Win­di­schen­haig und Kem­me­ritz ist in kei­nem guten Zustand mehr. Des­halb wird sie im Rah­men des städ­ti­schen Stra­ßen­sa­nie­rungs­pro­gramms wie­der auf Vor­der­mann gebracht. „Die­ses Pro­gramm hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren voll­auf bewährt“, so Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. „Das Prin­zip ist ganz ein­fach: Stra­ßen, deren Unter­bau noch in Ord­nung ist, deren Ober­schicht aber mas­siv beschä­digt ist, wer­den dank der Unter­stüt­zung unse­res städ­ti­schen Bau­hof­teams kosten­gün­stig in Zusam­men­ar­beit mit Fach­fir­men erneuert.“

Wäh­rend der Bau­ar­bei­ten ist die Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Win­di­schen­haig und Kem­me­ritz von Diens­tag, 1. August 2023, bis Don­ners­tag, 10. August 2023, voll gesperrt. Kon­kret von der Sper­rung betrof­fen ist die Strecke von der Abzwei­gung Ortsdurchfahrt/​Ameisenloch Kem­me­ritz bis hin zur Stadt­gren­ze Rich­tung Hut­sch­dorf. Die Umlei­tung erfolgt über Partenfeld/​Lanzenreuth und Döll­nitz und wird vor Ort aus­ge­schil­dert. „Wir wer­den auf einer Län­ge von 1.400 Metern die Stra­ße erneu­ern“, erklärt Ingo Wolf­gramm, Lei­ter des städ­ti­schen Bau­am­tes. Der jähr­li­che Unter­halt die­ser Strecke, um sie ver­kehrs­si­cher zu machen, sei auf Dau­er viel zu hoch gewe­sen. Des­halb gehe man nun gezielt die Sanie­rung der deut­lich in Mit­lei­den­schaft gezo­ge­nen Stra­ßen­ober­schicht an – in Koope­ra­ti­on mit der Bau­fir­ma Mark­graf aus Bayreuth.

Bei die­ser zehn­tä­ti­gen Bau­maß­nah­me gibt es eini­ges zu tun, sagt Bau­hof­lei­ter Micha­el Bar­nickel: „Wir wer­den unter ande­rem die Stra­ße repro­fi­lie­ren und das Ban­kett auf bei­den Stra­ßen­sei­ten neu ein­brin­gen und abzie­hen, bevor wir die alte Asphalt­schicht durch eine neue erset­zen.“ Die Kosten für die­se Maß­nah­me belau­fen sich auf rund 155.000 Euro.

Ins­ge­samt nimmt die Stadt Kulm­bach im Rah­men ihres Stra­ßen­sa­nie­rungs­pro­gramms etwa 666.000 Euro in die Hand. Neben der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße Win­di­schen­haig-Kem­me­ritz sol­len auch die Georg-Türk-Stra­ße, die Karls­ba­der Stra­ße und ein Teil der Thur­nau­er Stra­ße erneu­ert werden.