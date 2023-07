Sta­ti­stisch kauft jede*r von uns 60 neue Klei­der­stücke im Jahr. Was für ein Wahn­sinn! Denn tra­gen kön­nen wir sie gar nicht. Irgend­wann brau­chen wir wie­der Platz im Klei­der­schrank – und die Klei­der wan­dern in den Müll. Es wur­den dafür so viel Was­ser, Ener­gie und Roh­stof­fe ver­braucht, dass wir von Forch­heim for Future dazu bei­tra­gen wol­len, die schon gekauf­te Klei­dung län­ger zu nut­zen. Ein Ver­such, dabei mit­zu­hel­fen, war unse­re Klei­der­tausch­par­ty im Zukunfts­haus. Dass der ver­nünf­ti­ge Umgang mit unse­ren Klei­dern vie­len ein Anlie­gen ist, zeig­te sich an dem regen Zuspruch: Ca. 25–30 Frau­en nah­men das Ange­bot wahr und brach­ten eine Tüte ihrer gut erhal­te­nen Klei­dungs­stücke. Bei einem Gläs­chen Sekt und Knab­be­rei­en wur­de mun­ter anpro­biert und sich gegen­sei­tig bera­ten, viel gelacht und sich ken­nen­ge­lernt. Wenn ein Klei­dungs­stück sei­ne Besit­ze­rin wech­sel­te, freu­ten sich bei­de: Die­je­ni­ge, die es „an die Frau gebracht“ hat­te und die, die jetzt ein „neu­es“ Teil mit nach Hau­se neh­men konnte.

Alle waren sich einig, dass wir die­se lusti­ge und umwelt­freund­li­che Akti­on in regel­mä­ßi­gen Abstän­den wie­der­ho­len wol­len. Um Miss­ver­ständ­nis­se zu ver­mei­den wird der Name in „Klei­der­krei­sel“ geän­dert und für das näch­ste Mal ist der 25. Sep­tem­ber 2023 vorgesehen.