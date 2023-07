Die Vor­stand­schaft des CSU-Orts­ver­band Hal­lern­dorf hat­te die Mög­lich­keit, beim Ver­packungs­her­stel­ler Fürst im gemeind­li­chen Gewer­be­ge­biet einen Ein­blick in das Unter­neh­men zu erhal­ten. CSU-Orts­vor­sit­zen­der Tor­sten Gun­sel­mann hat­te zu der Besich­ti­gung auch Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Micha­el Hof­mann ein­ge­la­den, schließ­lich hat sich die seit 2004 in Hal­lern­dorf ansäs­si­ge Fir­ma zu einem gefrag­ten Spe­zia­li­sten für Kunst­stoff-Ver­packun­gen ent­wickelt. Die Liste der nam­haf­ten Lebens­mit­tel­her­stel­ler, mit denen die Fürst-Group zusam­men­ar­bei­tet ist lang, konn­ten die Besu­cher beim Gang durch die Pro­duk­ti­ons­hal­le schon auf den ersten Blick erken­nen. Die Hälf­te der rund 100 Mit­ar­bei­ter arbei­tet am hie­si­gen Pro­duk­ti­ons­stand­ort. Die Pro­duk­te sind in der gan­zen Welt gefragt, das Unter­neh­men stellt unter ande­rem für gro­ße Mar­ken die all­seits bekann­te „Fürst Dose“her.

Geschäfts­füh­re­rin Dr. Helen Fürst und ihr Sohn Patrick Fürst zeig­ten der Besu­cher­grup­pe, wie ein Kunst­stoff-Unter­neh­men auch nach­hal­tig sein kann. Ihre Pro­duk­te benö­ti­gen auf­grund des gerin­gen Gewich­tes und der hohen Prä­zi­si­on bei der Fer­ti­gung wenig Roh­stoff, sind wie­der­ver­wend­bar und recy­cling­fä­hig. Damit sei man bestens auf­ge­stellt, für den natio­na­len, wie auch inter­na­tio­na­len Wett­be­werb. Was den bei­den Ver­ant­wort­li­chen des mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­mens aller­dings gro­ße Sor­gen berei­tet, sind die jüng­sten Ent­wick­lun­gen. In einer klei­nen Dis­kus­si­ons­run­de zum Abschluss der Besich­ti­gung schil­der­ten die Unter­neh­mer dem Abge­ord­ne­ten ihre unbe­frie­di­gen­de Situation.

Für Frust sor­gen bei ihnen vor allem feh­len­de Mit­ar­bei­ter und die Sor­ge um bezahl­ba­re Strom­prei­se. „Dabei sind es noch nicht ein­mal Fach­ar­bei­ter, die uns feh­len. Wir suchen hän­de­rin­gend Mit­ar­bei­ten­de für die Pro­duk­ti­on; dafür ist kein Berufs­ab­schluss not­wen­dig. Wir neh­men eigent­lich Jeden, den wir krie­gen kön­nen“, erklärt Patrick Fürst. Abge­ord­ne­ter Hof­mann hält dies für einen untrag­ba­ren Zustand. Offen­bar sei es für Man­che attrak­ti­ver, nicht zu arbei­ten, anstatt den Lebens­un­ter­halt selbst zu ver­die­nen. Hier müss­ten sich die Rah­men­be­din­gun­gen drin­gend ändern, sieht er die Bun­des­po­li­tik in der Pflicht.

Der täg­li­che ban­ge Blick auf die Strom­prei­se macht die Situa­ti­on nicht bes­ser. „Was sol­len wir tun, um einen eini­ger­ma­ßen sta­bi­len und bezahl­ba­ren Strom­preis dau­er­haft gesi­chert zu haben?“ fragt der Unter­neh­mer die Teil­neh­mer. Sei­nen Appell an die Poli­tik in Ber­lin mit der Bit­te, zügig eine Pla­nungs­si­cher­heit zu schaf­fen, unter­stütz­te der Landtagsabgeordnete.

Schließ­lich braucht die Fir­ma nun ein­mal für die Kunst­stoff­ver­ar­bei­tung sehr viel Strom – auch wenn sie durch ste­te Inno­va­tio­nen, den Ener­gie­be­darf in den letz­ten Jah­ren um mehr als 35% sen­ken konn­te. „Wenn die Ener­gie zu teu­er wird, müs­sen wir gehen“, macht die Unter­neh­mer­fa­mi­lie unum­wun­den deutlich.

Als Dank für die inter­es­san­ten Ein­blicke ins Unter­neh­men über­reich­te Orts­vor­sit­zen­der Tor­sten Gun­sel­mann einen Blu­men­strauß und ein Tra­gerl mit einer Bier­aus­wahl sämt­li­cher Braue­rei­en aus dem Gemein­de­ge­biet. „Schließ­lich ist Hal­lern­dorf nicht nur für hoch­wer­ti­ge Kunst­stoff-Spritz­guss­tech­nik euro­pa­weit bekannt, son­dern unter ande­rem auch für die gro­ße Zahl an aus­ge­zeich­ne­ten klei­nen Braue­rei­en“, so Gunselmann