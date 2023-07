Tag des Schwimm­ab­zei­chens im Bay­reu­ther Frei­bad – Was­ser­wacht Bay­reuth prüft Schwimm­fä­hig­kei­ten im Kreuzsteinbad

Die Was­ser­wacht Bay­reuth ver­an­stal­tet am Sams­tag, den 22. Juli 2023 den Tag des Schwimm­ab­zei­chens im Bay­reu­ther Kreuz­stein­bad. Alle Bade­gä­ste kön­nen an die­sem Tag ihr Kön­nen unter Beweis stel­len und ein Schwimm­ab­zei­chen erwer­ben. Zudem sind 2 Ret­tungs­vor­füh­run­gen der Ret­tungs­schwim­mer geplant.

Die Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth lädt alle Schwim­mer herz­lich zum Tag des Schwimm­ab­zei­chens ein. Am Sams­tag, den 22. Juli, besteht von 10 bis 16 Uhr die Mög­lich­keit, sei­ne Schwimm­fä­hig­kei­ten im Bay­reu­ther Kreuz­stein­bad unter Beweis zu stel­len und ein offi­zi­el­les Schwimm­ab­zei­chen zu erwerben.

Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sind dazu ein­ge­la­den, direkt zum gro­ßen Was­ser­wacht-Pavil­lon neben dem Schwim­mer­becken zu kom­men. Die ehren­amt­li­chen Mit­glie­der der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth sind an die­sem Tag durch ihr wei­ßes T‑Shirt und roten Shorts leicht erkenn­bar. Sie neh­men die Schwimm­prü­fun­gen ab und ste­hen allen Inter­es­sier­ten zur Ver­fü­gung. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Es genügt, dass Bade­gä­ste zum Stand der Was­ser­wacht kom­men und ihre Prü­fung able­gen möch­ten. Vor­aus­set­zung hier­für ist eine gewis­se kör­per­li­che Fitness.

Im Rah­men des Tages des Schwimm­ab­zei­chens kön­nen ver­schie­de­ne Abzei­chen erwor­ben wer­den. Die Aus­wahl umfasst das See­pferd­chen, den See­räu­ber sowie das Deut­sche Schwimm­ab­zei­chen in Bron­ze, Sil­ber und Gold. Die Kosten belau­fen sich auf 5 Euro pro Abzei­chen. (Hin­weis: Schwimm­ab­zei­chen wer­den bei Bonus-Pro­gram­men der Kran­ken­kas­sen berücksichtigt!)

Neben den Prü­fun­gen erhal­ten alle Teil­neh­men­den eine Ein­füh­rung in die Bade­re­geln von den enga­gier­ten Mit­glie­dern der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth. Die­se ste­hen ger­ne für Fra­gen und Rat­schlä­ge zur Verfügung.

Span­nen­de Pro­gramm­punk­te des Tages des Schwimm­ab­zei­chens sind die Ret­tungs­vor­füh­run­gen der Ret­tungs­schwim­mer der Was­ser­wacht. In die­sen Vor­füh­run­gen zei­gen sie ihr Kön­nen und demon­strie­ren die Ret­tung einer Per­son in Not. Die Vor­füh­run­gen fin­den sowohl ein­mal am Vor­mit­tag als auch ein­mal am Nach­mit­tag statt und ver­spre­chen span­nen­de Ein­blicke in die Arbeit der Wasserwacht.

Übri­gens: Die Was­ser­wacht Bay­reuth hat neben der Ret­tung von Men­schen aus dem Was­ser auch die Aus­bil­dung von Schwim­mern und Ret­tungs­schwim­mern als eine wich­ti­ge Auf­ga­be. Neben dem Tag des Schwimm­ab­zei­chens bie­tet die Was­ser­wacht daher regel­mä­ßig Schwimm­kur­se für Schwimm­an­fän­ger an.

Das Baye­ri­sche Rote Kreuz K.d.ö.R. – Kreis­ver­band Bay­reuth ist mit fast 700 haupt­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern und rund 2.400 ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern als gro­ßer Sozi­al- und Gesund­heits­dienst­lei­ster, Spit­zen­ver­band der frei­en Wohl­fahrts­pfle­ge und frei­wil­li­ge Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on der Sicher­heits­ga­rant für die Bevöl­ke­rung in Stadt und Land­kreis Bay­reuth und enga­giert sich in einer Viel­zahl von Auf­ga­ben­be­rei­chen. Neben den Schwer­punk­ten der Not­fall­ret­tung, der Alten­pfle­ge und dem Kata­stro­phen­schutz ist das Rote Kreuz in Bay­reuth auch ein ver­läss­li­cher und kom­pe­ten­ter Part­ner in der Kin­der- und Jugend­ar­beit, der Flücht­lings­hil­fe, Migra­ti­ons­be­ra­tung und in der Aus­bil­dung von Fachkräften.