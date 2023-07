Zwei bekann­te Per­sön­lich­kei­ten aus Bam­berg haben am Mon­tag im Alten Brücken­rat­haus in Bam­berg die Ehren­me­dail­le in Sil­ber des Bezirks Ober­fran­ken erhal­ten: Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und der Autor Paul Maar wur­den von Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm für Ihre Ver­dien­ste um Ober­fran­ken ausgezeichnet.

Im stim­mungs­vol­len Ambi­en­te des Roko­ko-Saals wür­dig­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm das Wir­ken der bei­den Preis­trä­ger jeweils in einer kur­zen Lau­da­tio. „Mela­nie Huml steht wie kaum eine zwei­te für die Stär­kung und poli­ti­sche Ver­tre­tung unse­rer Hei­mat auf höch­ster baye­ri­scher Ebe­ne“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Schramm. Die gebür­ti­ge Bam­ber­ge­rin ist seit 2007 Mit­glied des baye­ri­schen Kabi­netts, zunächst als Staats­se­kre­tä­rin, dann ab 2013 als Staats­mi­ni­ste­rin für Gesund­heit und Pfle­ge sowie seit 2021 als Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Inter­na­tio­na­les. Neben Ihrem poli­ti­schen Wir­ken enga­giert sich Mela­nie Huml in höch­stem Maße in ehren­amt­li­chen Funk­tio­nen, unter ande­rem als lang­jäh­ri­ge Vor­sit­zen­de der Ent­wick­lungs­agen­tur „Ober­fran­ken Offen­siv e.V.“ sowie als Vor­sit­zen­de des Kura­to­ri­ums der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bamberg.

Paul Maar zählt zu den bekann­te­sten deutsch­spra­chi­gen Autoren für Kin­der­bü­cher und Kin­der­thea­ter. Sei­ne Wer­ke wie die „Sams“-Reihe, „Der täto­wier­te Hund“ oder „Kike­ri­ki­ste“ und deren teil­wei­se Ver­fil­mun­gen wer­den seit Jahr­zehn­ten von Kin­dern – und Erwach­se­nen – in aller Welt mit Begei­ste­rung gele­sen, ver­folgt und geschaut. Der gebür­ti­ge Unter­fran­ke hat bereits seit vie­len Jah­ren Bam­berg und Ober­fran­ken zu sei­ner Wahl­hei­mat erko­ren und ist auch im Alter von bald 86 Jah­ren uner­müd­lich lite­ra­risch aktiv.“ Mit Ihren Kin­der­bü­chern haben Sie die deutsch­spra­chi­ge Lite­ra­tur rei­cher gemacht“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm in sei­ner Lau­da­tio. In sei­nem lite­ra­ri­schen Schaf­fen und sei­ner ein­neh­men­den Per­sön­lich­keit sei Paul Maar ein wun­der­ba­rer Bot­schaf­ter sei­ner Wahl­hei­mat Oberfranken.

Mit der Ehren­me­dail­le in Sil­ber ehrt der Bezirk Ober­fran­ken Per­sön­lich­kei­ten, die sich in beson­de­rer Wei­se um Ober­fran­ken ver­dient gemacht haben. Hier­zu zählt beson­de­res Wir­ken im poli­ti­schen, wirt­schaft­li­chen, sozia­len und kul­tu­rel­len Bereich, von dem Ober­fran­ken als Regi­on pro­fi­tiert hat.