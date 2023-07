Der Bam­ber­ger Musi­ker Jonas Ochs von der Band „Bam­bäg­ga“ bekennt sich zum christ­li­chen Glau­ben und sieht die Bibel auch als Inspi­ra­ti­on für Hip-Hop-Songs. Bibel­tex­te hät­ten eine beson­de­re Bild­spra­che und eine unend­li­che Tie­fe, sag­te Ochs dem Maga­zin „Leben im Erz­bis­tum Bam­berg“ und bekann­te sich als „Belie­ver“: „Ich fin­de Glau­ben extrem cool. Ich bin der festen Über­zeu­gung, dass Glau­be etwas sehr Berei­chern­des ist. Man kann sich mit Geld alles kau­fen, aber es wird immer eine Lee­re blei­ben, wenn man nicht das Gefühl hat, irgend­wo ange­kom­men zu sein. Das ist ein unbe­zahl­ba­rer Moment, den ich erle­ben kann, ohne irgend­wel­che Sub­stan­zen ein­neh­men zu müs­sen.“ Es sei auch eine wich­ti­ge Ein­stel­lung im Leben, nicht alles mit dem Ver­stand erklä­ren zu können.

Ochs, der auch schon in einer Kir­che gerappt habe, beton­te, Hip­Hop kön­ne auch Seel­sor­ge sein. „Denn Musik drückt alles aus. Es ist das Top-Medi­um, über Tex­te und Lyrik Stim­mung auf­zu­grei­fen.“ An die Kir­che appel­lier­te er, sich zu öff­nen, ohne die Aus­rich­tung zu ver­lie­ren, und selbst­kri­tisch zu sein. „Glau­ben ist auch, Feh­ler zu machen und dazu zu ste­hen, dar­aus zu ler­nen und sich zu opti­mie­ren.“ Damit wer­de die Kir­che glaub­wür­dig und authen­tisch. „So könn­te die Kir­che für die Zukunft etwas Staub abschüt­teln und wie­der frisch wer­den.“ Er gebe der Kir­che eine gute Per­spek­ti­ve, weil vie­le jun­ge Men­schen erschöpft sei­en von der Viel­falt der Ange­bo­te. „Man kann hun­dert Posts auf Insta­gram oder Tik­Tok machen und wird immer noch eine gewis­se Lee­re spü­ren.“ Kir­che kön­ne wie­der ein Ort wer­den, wo man sich krea­tiv für die Gemein­schaft ein­brin­gen kön­ne, so Ochs. Das Maga­zin „Leben“ wird in die­sen Tagen kosten­los an alle katho­li­schen Haus­hal­te im Erz­bis­tum Bam­berg zuge­stellt. Das gan­ze Inter­view kann auf leben​.erz​bis​tum​-bam​berg​.de nach­ge­le­sen werden.