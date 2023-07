Nach der Pro­test­ak­ti­on vom 5.7.23 und der raschen Ahn­dung durch die Justiz per Schnell­ver­fah­ren ist in Bam­berg mit wei­te­ren rechts­wid­ri­gen und straf­ba­ren Pro­test­ak­tio­nen der „Letz­ten Gene­ra­ti­on“ und ähn­li­cher Grup­pie­run­gen zu rech­nen. Dem möch­te die AfD entgegenwirken.

„Die Stadt Bam­berg soll­te schnellst­mög­lich dem Vor­bild Nürn­bergs fol­gen und nicht ange­zeig­te Kli­ma­pro­te­ste auf Fahr­bah­nen per All­ge­mein­ver­fü­gung unter­sa­gen. Hier­zu haben wir einen ent­spre­chen­den Antrag gestellt“ teilt Stadt­rat Jan Schif­fers, Spre­cher der AfD-Grup­pie­rung im Mobi­li­täts­se­nat, mit.

„Das poli­ti­sche Kli­ma in Bam­berg för­dert und beflü­gelt rechts­wid­ri­ge Pro­test­for­men selbst ernann­ter Kli­ma­ak­ti­vi­sten. Etwa indem ver­meint­li­che Kli­ma­schüt­zer, die an straf­ba­ren Aktio­nen betei­ligt sind und hier­zu auf­ru­fen, in städ­ti­schen bzw. mit städ­ti­schen Mit­teln geför­der­ten Ein­rich­tun­gen eine Büh­ne bekom­men“ so Schif­fers wei­ter. Dies müs­se nach Ansicht der AfD im Bam­berg Stadt­rat schleu­nigst unter­bun­den werden.