„Die Forel­len Forch­heim“ rich­ten das 3. Wer­tungs­tur­nier des Ober­frän­ki­schen Skat-Ver­ban­des (OfrSkV) aus

Am 12.08.2023 fin­det das 3. Wer­tungs­tur­nier des OfrSkV im Pila­tus­hof, Hau­sen statt. Aus­rich­ter wer­den „Die Forel­len Forch­heim“ sein. Beginn ist um 11:00 h. Es wer­den 3 Seri­en à 48 Spie­le nach den Regeln der Inter­na­tio­na­len Skat­ord­nung gespielt. Es gilt die Tur­nier­ord­nung des OfrSkV e.V.

Start­geld:

Ein­zel­wer­tung 13,00 EUR (inkl. 1.00 EUR Kartengeld)

Mann­schaft 20,00 EUR

Tan­dem 10,00 EUR

Buß­geld: Ver­lo­re­ne Spie­le je 1,00 EUR

Ein­ge­pass­te Spie­le: jeweils 0,25 EUR

Prei­se:

In allen Wer­tun­gen wird das ein­ge­nom­me­ne Start­geld voll­stän­dig in Form von Geld­prei­sen an ca. 25% der Teil­neh­mer ausgeschüttet

Teil­nah­me­be­rech­tig ist jeder Skat­spie­ler, auch ohne Mit­glied­schaft in einem Skatverein.

Anmel­dung kann erfolgen:

beim OfrSkV, E‑Mail: hannelore_haase@t‑online.de; Tele­fax: 03222 6839409 (via T‑Online)

bei den Forel­len Forch­heim, E‑Mail: juergen.​kowalski@​dskv.​de; Tel: 0 91 31 / 20 63 38

(Mel­de­schluß ist in Ein­zel­fäl­len: spät. 1 Std. vor Tur­nier­be­ginn im Spiellokal)

Skat­spie­len wur­de als imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be in Deutsch­land aner­kannt. Die Deut­sche UNESCO-Kom­mis­si­on hat Skat im Dezem­ber 2016 in das Bun­des­wei­te Ver­zeich­nis des imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men. Im Gegen­satz zu den mei­sten ande­ren Kar­ten­spie­len wird das Skat­spie­len auch sport­lich orga­ni­siert betrie­ben, mit Skat-Ver­bän­den, Ver­ei­nen, Rang­li­sten und sogar einer Bun­des­li­ga. Die mei­sten deut­schen Skat­ver­ei­ne sind dem Deut­schen Skat­ver­band (DSkV) ange­schlos­sen, der die Mei­ster­schaf­ten organisiert.

Die Forel­len Forch­heim tref­fen sich jeden Frei­tag ab 16:30 h im Pila­tus­hof in Hau­sen um ihrem Hob­by, dem Skat­spiel zu frö­nen. Inter­es­sen­ten kön­nen sich dort ein­fin­den oder unter 09131–206338 Kon­takt aufnehmen.