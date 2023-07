COBURG. Am Frei­tag­abend kam es zu einem Streit in einer Dis­ko­thek im Stein­weg, bei der ein 32-Jäh­ri­ger am Boden lie­gend getre­ten wur­de. Die Kri­po Coburg sucht nun nach Zeu­gen des Vorfalles.

Gegen 0.05 Uhr in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag geriet eine Grup­pe von drei Män­nern in einer Dis­ko­thek im Stein­weg in

Streit mit einem 32-Jäh­ri­gen. Dabei brach­ten die Män­ner im Alter von 30, 31 und 52 Jah­ren ihren Kon­tra­hen­ten zu Boden

und tra­ten unter Ande­rem auf ihn ein. Der Geschä­dig­te wur­de dabei leicht ver­letzt und muss­te im Kli­ni­kum behan­delt werden.

Alle Betei­lig­ten waren deut­lich alkoholisiert.

Bei der Aus­wer­tung der Video­auf­zeich­nun­gen konn­te der Tat­ver­dacht der gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung bestä­tigt wer­den. Um den

genau­en Tat­her­gang zu klä­ren, sucht die Kri­po in Coburg nun nach Zeu­gen des Vor­falls. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der 09561/645–0 zu melden.