Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Gro­ßen­see­bach. Auf offe­ner Stra­ße, genau­er auf der Orts­ver­bin­dung von Gro­ßen­see­bach in Rich­tung Rei­ners­dorf haben zwei Män­ner aus Höch­stadt / Aisch ihren per­sön­li­chen Kon­flikt mit den Fäu­sten aus­ge­tra­gen. Unbe­tei­lig­te Pas­san­ten stopp­ten und küm­mer­ten sich um einen ver­let­zen Mann, wäh­rend sie durch ihre Anwe­sen­heit den Aggres­sor zur Flucht beweg­ten. Nach­dem sich letzt­end­lich auch der Geschä­dig­te ent­fern­te konn­ten hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­kräf­te nur noch die Zeu­gen befra­gen. Glück­li­cher­wei­se sind die Per­so­na­li­en der Kon­tra­hen­ten bekannt, es wird nun wegen Kör­per­ver­let­zung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Fahr­rad­dieb­stahl

Ein wei­ßes „Cube“ Damen­rad wur­de am Frei­tag­nach­mit­tag kurz vor 18.00 Uhr in Höch­stadt vor dem Super­markt in der Erlan­ger Stra­ße ent­wen­det. Das Rad wur­de von sei­ner Eigen­tü­me­rin nur 10 Minu­ten unver­sperrt abge­stellt. Der Wert des Rades wur­de mit 200 Euro ange­ge­ben. Die Poli­zei Höch­stadt bit­tet um Zeugenhinweise.

Bal­len­pres­se brann­te ab

Bei einem Brand einer Bal­len­pres­se im Süd­we­sten von Nains­dorf bei Adels­dorf, Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt, ent­stand am Frei­tag­nach­mit­tag gegen 17.30 Uhr Scha­den in Höhe von ca. 180.000 Euro. Wäh­rend der Arbei­ten mit dem land­wirt­schaft­li­chen Gerät geriet dies aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che in Brand und wur­de stark beschä­digt, wobei ein tech­ni­scher Defekt als Grund in Fra­ge kom­men könn­te. Der Land­wirt konn­te das Anbau­teil noch von sei­nem Trak­tor abkop­peln und so grö­ße­ren Scha­den ver­hin­dern. Nur ca. 500 qm Feld und etwas Wald gerie­ten in Brand, bevor die Feu­er­weh­ren Adels­dorf, Aisch, Neu­haus, Grems­dorf, Hemhofen/​Zeckern und Höch­stadt alles unter Kon­trol­le hat­ten. Neben dem betrof­fe­nen Land­wirt hal­fen auch ande­re Land­wir­te mit ihren Arbeits­ge­rä­ten, den Brand einzudämmen.

Ver­kehrs­un­fall

Das unbe­ab­sich­tig­te Blin­ken nach rechts war der Aus­lö­ser für einen Ver­kehrs­un­fall in Mühl­hau­sen am Frei­tag­nach­mit­tag gegen 17.30 Uhr. Eine von Wachen­roth in Rich­tung Mühl­hau­sen fah­ren­de 35jährige Pkw-Fah­re­rin betä­tig­te ihren Fahrt­rich­tungs­an­zei­ger und fuhr an der Ein­mün­dung der Abzwei­gung nach Höch­stadt gera­de­aus wei­ter, so dass ein 40jähriger Fah­rer eines Trans­por­ters der Mei­nung war, er kön­ne beim Vor­fahrt-ach­ten-Schild gefahr­los nach links ein­bie­gen. Dies erwies sich als Trug­schluss und die Fahr­zeu­ge krach­ten inein­an­der. Ver­letzt wur­de zwar nie­mand, aber an den Fahr­zeu­gen ent­stand Scha­den in Höhe von 10.000 Euro.

Arbei­ter durch Gabel­stap­ler verletzt

Bei Arbei­ten in einer Höch­stadter Fir­ma wur­de am Frei­tag­mit­tag ein Arbei­ter von einem Gabel­stap­ler schwer am Bein ver­letzt, als er hin­ter dem Arbeits­ge­rät her­um­lief. Der Stap­ler­fah­rer hat­te den Kol­le­gen über­se­hen und war über des­sen Bein gefah­ren. Ein Ret­tungs­hub­schrau­ber brach­te den 41jährigen in eine Klinik.

Unbe­rech­tig­te Was­ser­ent­nah­me aus der Birkach

Die Was­ser­ent­nah­me mit einem Schlauch aus der Bir­kach wur­de am Frei­tag­vor­mit­tag bei der Poli­zei Höch­stadt ange­zeigt. Wie sich her­aus­stell­te, hat­te der Anwoh­ner in Nacken­dorf kei­ne Geneh­mi­gung für sein Tun und wird nun mit einer Ahn­dung durch die Ord­nungs­be­hör­de rech­nen müs­sen. Natür­lich muss­te er die Ent­nah­me auch stoppen.