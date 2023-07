Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Gieß­kan­ne gestoh­len und ohne Füh­rer­schein gefahren

Unter­sie­mau: Bereits am 18.07.2023 ent­wen­de­te ein 39-jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis Lich­ten­fels eine Gieß­kan­ne an der Jet-Tank­stel­le in Unter­sie­mau. Hier­bei wur­de er durch die Kame­ras gefilmt. Als die Beam­ten das Video ansa­hen erkann­ten sie den Mann wie­der. Auch war zu sehen, wie der Täter mit sei­nem Auto zur Tank­stel­le gefah­ren ist, obwohl er kei­nen gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis besitzt.

Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Dieb­stahls und Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Täter meh­re­rer Laden­dieb­stäh­le identifiziert

Coburg: Eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin eines Beklei­dungs­ge­schäf­tes in Coburg konn­te einen 40-jäh­ri­gen Mann dabei beob­ach­ten, wie er Klei­dungs­stücke im Wert von ca. 400 Euro in sei­nen Ruck­sack steck­te und den Laden ver­las­sen woll­te. Bei der Auf­nah­me durch die Poli­zei stell­te sich her­aus, dass der Mann bereits am Vor­tag ein Hemd für 50 Euro steh­len woll­te. Auch ein Dieb­stahl meh­re­re Tage zuvor konn­te dem Lang­fin­ger nach­ge­wie­sen wer­den. Hier ent­wen­de­te er Waren im Wert von 380 Euro.

Den Täter erwar­ten nun drei Anzei­gen wegen Diebstahls.

Glas zer­bro­chen und Mes­ser vorgezeigt

Coburg: Am Sams­tag früh gegen 04:30 Uhr pöbel­te ein bis­lang unbe­kann­ter Mann im Cobur­ger Stein­weg Pas­san­ten an. Mit einer Per­son geriet er in Streit, in des­sen Ver­lauf der Täter ein Glas zu Boden warf, wel­ches dadurch zer­brach. Anschlie­ßend zück­te die Per­son ein Mes­ser und bedroh­te damit einen 43-jäh­ri­gen Mann aus Coburg.

Als die Poli­zei ein­traf flüch­te­te der Mann.

Wer Anga­ben zur Iden­ti­tät des Täters machen kann wird dar­um gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0 zu melden.

Mit­ten in die Stadt uri­niert und Strei­fen­wa­gen behindert

Coburg: Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei muss­te ihre Strei­fen­fahrt am Sams­tag früh gegen 03:00 Uhr im Stein­weg unter­bre­chen, weil ein 39-jäh­ri­ger Mann aus Coburg mit­ten auf der Stra­ße stand und an ein Haus uri­nier­te. Den Mann erwar­tet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unter Alko­hol­ein­fluss in den Gra­ben gefahren

Schnecken­lo­he – Am frü­hen Sams­tag­mor­gen ver­lor ein 35-Jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer aus dem Land­kreis Kro­nach die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und fuhr auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Schnecken­lo­he und Beik­heim in den Stra­ßen­gra­ben. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach stell­ten beim Unfall­ver­ur­sa­cher deut­li­chen Atem­al­ko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von knapp zwei Pro­mil­le. Es erfolg­te eine Blut­ent­nah­me und der Füh­rer­schein des 35-Jär­hi­gen wur­de ein­be­hal­ten. Er wird sich nun straf­recht­lich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten müssen.