Geschäfts­la­ge leicht ver­bes­sert, Aus­blick getrübt

Ober­frän­ki­sches Hand­werk ver­zeich­net leicht ver­bes­ser­te Geschäfts­la­ge im 2. Quar­tal 2023 trotz Her­aus­for­de­run­gen – Infla­ti­on und Fach­kräf­te­man­gel beein­flus­sen die Entwicklung.

Im II. Quar­tal des Jah­res sank der Geschäfts­kli­ma­in­dex des ober­frän­ki­schen Hand­werks leicht von 95 auf 93 Punk­te*. Wäh­rend sich die Bewer­tung der aktu­el­len Geschäfts­la­ge leicht ver­bes­ser­te, blicken die Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker mit Unbe­ha­gen auf die kom­men­den Mona­te. So mel­den 86 Pro­zent der befrag­ten Betrie­be eine gute (48,5 Pro­zent) oder befrie­di­gen­de (37,5 Pro­zent) Geschäfts­la­ge. Gleich­zei­tig erwar­ten mit acht Pro­zent nur noch halb so vie­le Hand­werks­un­ter­neh­mer, dass sich ihre Geschäfts­la­ge in den näch­sten Wochen wei­ter ver­bes­sert. Immer­hin aber gehen 86 Pro­zent der befrag­ten Betrie­be auch wei­ter­hin von einer guten (48,5 Pro­zent) oder befrie­di­gen­den (37,5 Pro­zent) Geschäfts­la­ge aus.

Sai­so­nal bedingt stie­gen Umsät­ze, Mit­ar­bei­ten­den­zah­len und Auf­trags­ein­gän­ge. Bei stei­gen­der Aus­la­stung san­ken die Auf­trags­be­stän­de, sie ver­blei­ben mit durch­schnitt­lich 11,4 Wochen aber ins­ge­samt auf hohem Niveau. „Wir müs­sen hier den Blick aber wei­ter auf­zie­hen und ein­zel­ne Gewer­ke getrennt betrach­ten“, sagt Mat­thi­as Graß­mann, Prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer (HWK) für Ober­fran­ken. „Gera­de im Bau­ge­wer­be sehen wir deut­li­che Alarm­si­gna­le – die Auf­trags­bü­cher lee­ren sich zuse­hends, und es wir­ken sich gestie­ge­ne Bau­zin­sen und ener­ge­ti­sche Auf­la­gen nega­tiv auf das Inter­es­se von Bau­her­ren aus. Die Nach­fra­ge geht ste­tig zurück.“, so Graß­mann weiter.

„Wei­te­re Früh­in­di­ka­to­ren, die wir in unse­rem Kon­junk­tur­be­richt nicht erfas­sen, wie etwa die Ertei­lung von Bau­ge­neh­mi­gun­gen, deu­ten auf eine mas­si­ve Abküh­lung der kon­junk­tu­rel­len Lage am Bau hin“, so der HWK-Präsident.

Auch der Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Hand­werks­kam­mer nimmt bei der Bewer­tung der kon­junk­tu­rel­len Lage einen grö­ße­ren Aus­schnitt in den Blick. „Gewerk­über­grei­fend blei­ben die wei­ter stei­gen­den Ein­kaufs­prei­se und der sich immer wei­ter ver­schär­fen­de Fach­kräf­te­man­gel erheb­li­che Bela­stungs­fak­to­ren für das ober­frän­ki­sche Hand­werk“, mahnt Rein­hard Bau­er. „Ent­spre­chend hal­ten sich die Betrie­be bei stei­gen­den Zin­sen und Zurück­hal­tung der Ban­ken bei der Kre­dit­ver­ga­be bei Inve­sti­tio­nen zurück“, so Bau­er wei­ter. Er for­dert: „Ent­schei­der auf Bun­des- und Lan­des­ebe­ne müs­sen geei­nigt vor­ge­hen und wirt­schafts- und sozi­al­po­li­ti­schen Leit­plan­ken so legen, dass wir die erdrücken­den Pro­ble­me, die uns mit­tel- und lang­fri­stig dro­hen, end­lich ange­hen! Das sind, neben der aktu­ell hohen Infla­ti­on, grund­le­gen­de Pro­ble­me die unse­re wirt­schaft­li­che Pro­spe­ri­tät zuneh­mend bedro­hen. Der Fach­kräf­te­man­gel muss durch mehr Inve­sti­tio­nen in Aus­bil­dung bekämpft wer­den! Arbeit muss wie­der attrak­ti­ver wer­den und dem­zu­fol­ge von Steu­er- und Abga­ben­last befreit werden.

Es kann nicht sein, dass unse­re Gesel­len höhe­re Steu­er­sät­ze auf ihr Arbeits­ein­kom­men zah­len als Akti­en­an­le­ger auf deren Spe­ku­la­ti­ons­ge­win­ne. Gleich­zei­tig muss der Inve­sti­ti­ons­stau der Infra­struk­tur aus den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten end­lich gelöst wer­den und wir dür­fen auch die Augen vor den sich anbah­nen­den Pro­ble­men im Ren­ten­sy­stem nicht verschließen.“

*Mit dem I. Quar­tal 2018 wur­den eine neue Fra­ge­stel­lung und eine neue Berech­nung eige­führt, ein Ver­gleich der Wer­te vor und nach der Umstel­lung ist nur bedingt mög­lich. Ab 2023 wird daher das Jahr 2018 als Basis­jahr für die Berech­nung des Geschäfts­kli­ma­in­dex gesetzt. In frü­he­ren Kon­junk­tur­be­rich­ten wur­de das Jahr 2009 als Basis­jahr verwendet.

Ein­schät­zun­gen aus ein­zel­nen Handwerkszweigen