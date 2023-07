Vie­le jun­ge Men­schen fei­ern mit beim som­mer­li­chen Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst am 22. Juli 2023 um 17.00 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth: Gemein­de­prak­ti­kan­tin Isa­bel­la aus Eng­land, Mbe­kwa aus Tan­sa­nia, der mit sei­nem Bru­der Safa­ri nach Bay­reuth kam, die fran­zö­sisch­spra­chig auf­ge­wach­se­ne Schü­le­rin Ann-Sophie, und vie­le andere.

Die 32jährig tan­sa­ni­sche Pfar­re­rin Jubleth Mun­gu­re aus Bam­berg hält die eng­li­sche Pre­digt: Christ­li­che Gemein­schaft ist für sie wie das Zusam­men­le­ben in der Groß­fa­mi­lie in ihrer Hei­mat, in der alles mit­ein­an­der geteilt wird.

Der neue Pastor der evan­ge­lisch-metho­di­sti­schen Gemein­de in Peg­nitz, Alex­an­der Bisch­off, pre­digt auf Deutsch. Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann füh­ren gemein­sam durch die Lit­ur­gie des eng­lisch­spra­chi­gen Abend­mahls­got­tes­dien­stes und bie­ten auch per­sön­li­che Seg­nun­gen an.

Bereits ab 16.45 Uhr lädt Sän­ge­rin Mer­le Neu­mann zusam­men mit Harald Ger­stacker am Pia­no die Besu­che­rin­nen und Besu­chern zum gemein­sa­men Sin­gen ein. An der musi­ka­li­schen Gestal­tung des Got­tes­dien­stes wir­ken außer­dem Stu­die­ren­de der Bay­reu­ther Hoch­schu­le für Kir­chen­mu­sik und Deka­nats­kan­tor Micha­el Dorn an der Orgel mit.

Alle sind im Anschluss ein­ge­la­den zum gemein­sa­men Essen in der Kir­che mit Gele­gen­heit zu per­sön­li­chen Gesprä­chen. Das Buf­fet ent­steht dies­mal aus allem, was dazu mit­ge­bracht wird: Wer möch­te, kann ger­ne etwas Fin­ger­food beisteuern.

Der Got­tes­dienst kann auch online mit­ge­fei­ert wer­den. Live­stream auf der Web­site der Stadtkirchengemeinde:

https://​www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​-​i​m​-​l​i​v​e​s​t​r​e​a​m​-​y​o​u​t​u​be/