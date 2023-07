Die The­men der Sendung:

500 Jah­re alte Tra­di­ti­on: der Flur­um­ritt von Pfo­feld (Pfofeld/​Mittelfranken)

Alle 12 Jah­re fin­det im mit­tel­frän­ki­schen Pfo­feld der so genann­te „Pfo­fel­der Flur­um­ritt“ statt, ein ein­zig­ar­ti­ges Tra­di­ti­ons­fest, des­sen Wur­zeln min­de­stens bis ins 16.Jahrhundert zurück­rei­chen. Frü­her ging es dar­um, bei einem Ritt um die Gemein­de die Gren­zen zu sichern. Heu­te ist der Flur­um­ritt ein gro­ßes Fest, bei dem 50 Rei­ter Pfo­fel­der die Gemein­de umrun­den. Umrahmt ist die­se Aus­tritt von Auf­trit­ten von Volks­tanz­grup­pen und wei­te­ren Attraktionen.

Vom Dresch­fle­gel zum digi­ta­len Job: unser Leben im Wan­del (Nürnberg/​Mittelfranken)

Der immer grö­ßer wer­den­de Ein­fluss der Digi­ta­li­sie­rung bringt ein­schnei­den­de Ver­än­de­run­gen mit sich. Auch die indu­stri­el­le Revo­lu­ti­on hat vor ein paar Jahr­hun­der­ten schon die Welt ent­schei­dend ver­än­dert. Vor allem die Erfin­dung der Dampf­ma­schi­ne hat gehol­fen, auch in frän­ki­schen Fabri­ken Tau­sen­de Arbeits­plät­ze zu schaffen.

Mit den Hän­den spre­chen: Gebär­den in der Kita (Würzburg/​Unterfranken)

Gebär­den wer­den von gehör­lo­sen Men­schen zur Kom­mu­ni­ka­ti­on genutzt. Gebär­den­spra­che hilft nun aber auch hören­den Kin­dern, schnel­ler spre­chen zu ler­nen. Das ist das Ergeb­nis wis­sen­schaft­li­cher Unter­su­chun­gen der Uni­ver­si­tät Würz­burg. In einem Pilot­pro­jekt an der Kita „Schlaue Mäu­se“ am Würz­bur­ger Heu­chel­hof ler­nen Kin­der, mit Hil­fe von Gebär­den zu kom­mu­ni­zie­ren – und sich auch mit Wör­tern bes­ser und schnel­ler ver­ständ­lich zu machen.

Mit Schaf und Pony: Lebens­freu­de im Senio­ren­heim (Hof/​Oberfranken)

In Hofer Senio­ren­hei­men kom­men Zoo­tie­re zu Besuch: Ponys, Scha­fe und Hasen wecken Erin­ne­run­gen an Kind­heit und Jugend. Die Tie­re schaf­fen es immer wie­der, Heim­be­woh­ner aus ihrer Lethar­gie und Trau­rig­keit zu holen und ihnen ein paar glück­li­che Stun­den zu besche­ren. Finan­ziert wird das auf drei Jah­re ange­leg­te Pro­jekt „Erin­ne­rungs­tie­re“ von der Hos­pi­tal­stif­tung. Mit 110.000 Euro wird der Tier­pfle­ger finan­ziert, der drei Mal pro Woche ver­schie­de­ne Hei­me in der Stadt anfährt und anson­sten im Zoo vor Ort mit­hilft. Die Ter­mi­ne für die Zoo­tier-Besu­che sind über Mona­te aus­ge­bucht. Auch aus Städ­ten wie Bay­reuth und Coburg kamen schon Anfragen.

Der Frei­zeit-Tipp: Gol­fen für jeder­mann (Langenzenn/​Mittelfranken)

„Swin Golf“, das ist Golf­spie­len ohne teu­re Aus­rü­stung und Ver­eins­mit­glied­schaft. Swin-Golf­plät­ze in der Regi­on gibt es zum Bei­spiel in Lan­gen­zenn im Land­kreis Fürth und in Aben­berg. Vor­kennt­nis­se braucht es kei­ne: Nach einer kur­zen Unter­wei­sung und eini­gen Pro­be­schlä­gen geht es los. 18 Bah­nen sind zu schaf­fen, Distan­zen von 78 bis 280 Meter im Grün zu überwinden.

BR Fern­se­hen – Frankenschau

Sonn­tag, 23. Juli 2023, 17.45 Uhr

Mode­ra­ti­on: Dag­mar Fuchs

Redak­ti­on: Tho­mas Rex

ARD Media­thek: Nach Sen­dung 2 Jahre