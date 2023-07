Das Team von Prof. Dr. Tho­mas Schei­bel, Lehr­stuhl­in­ha­ber für Bio­ma­te­ria­li­en an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, hat eine aktu­el­le Über­sicht über den For­schungs­stand bei pro­te­in-basier­ten Bio­kleb­stof­fen erstellt. Inter­na­tio­nal gibt es vie­le Pro­duk­te, die teil­wei­se noch erforscht wer­den, teil­wei­se aber auch schon auf dem Markt sind. Durch den Bay­reu­ther Über­sichts­ar­ti­kel erhal­ten For­schen­de einen Über­blick über Bekann­tes und kön­nen damit die Ent­wick­lung die­ser inno­va­ti­ven Mate­ria­li­en beschleunigen.

Kleb­stof­fe sind (meist che­mi­sche) Sub­stan­zen, die zum Ver­bin­den von Ober­flä­chen ver­wen­det wer­den. Für das Kle­ben von bio­lo­gi­schen und leben­den Sub­stra­ten wer­den aber Kleb­stof­fe benö­tigt, die bio-kom­pa­ti­bel, ungif­tig und bio­lo­gisch-abbau­bar sind. „Bio­kle­ber in der Medi­zin bie­ten gegen­über Näh­ten den Vor­teil, dass sie weni­ger inva­siv, schnel­ler und vor allem ein­fach ein­setz­bar sind“, sagt Prof. Dr. Tho­mas Schei­bel, Lehr­stuhl­in­ha­ber für Bio­ma­te­ria­li­en an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Er hat mit sei­nen Mitarbeiter*innen am Lehr­stuhl Bio­ma­te­ria­li­en, Chri­sti­na Hein­ritz und Xuen Jen Ng, nun einen Ver­gleich der aktu­el­len For­schun­gen auf die­sem Gebiet unter­nom­men, um den inter­na­tio­na­len For­schungs­stand ein­zu­ord­nen. „Mit unse­rer Arbeit bie­ten wir eine Art ‚Bau­ka­sten‘, wel­cher die Ent­wick­lung neu­ar­ti­ger pro­te­in-basier­ter Bio­kleb­stof­fe för­dern und beschleu­ni­gen kann“, sagt Prof. Dr. Tho­mas Schei­bel. „Bio­kle­ber wer­den in Zukunft ins­be­son­de­re das Ver­bin­den und wie­der Ver­wach­sen von fra­gi­lem Gewe­be, wie bei­spiels­wei­se ein­zel­ner Ner­ven, ermöglichen.“

Bei der Ent­wick­lung von Bio­kleb­stof­fen fin­den die Forscher*innen immer wie­der Inspi­ra­ti­on in der Natur. Ver­schie­de­ne Muscheln, Spin­nen oder zum Bei­spiel Glüh­würm­chen bil­den Kle­ber auf Pro­te­in­ba­sis. Auf dem Markt gibt es bereits eini­ge Bio­kle­ber, die auf natür­li­chen Bio­po­ly­me­ren basie­ren. Außer­dem wird an mul­ti­funk­tio­na­len Kle­bern gear­bei­tet, die zum Bei­spiel in Kon­takt mit Blut zuver­läs­sig kle­ben. Die Vor­tei­le von Bio­kleb­stof­fen sind man­nig­fal­tig, aber auch die Anzahl der Pro­duk­te ist kaum über­schau­bar. Des­halb wur­de es Zeit, eine Ana­ly­se der vor­han­de­nen Kleb­stof­fe zu machen und die­se in einem Über­blick einzuordnen.

Bio­kleb­stof­fe sind ein wah­rer Boost für die Medi­zin: Sie ermög­li­chen eine bes­se­re Wund­ver­sor­gung und Wund­hei­lung, sodass eine gerin­ge­re Nar­ben­bil­dung erwar­tet wird. „Die mecha­ni­schen Eigen­schaf­ten der Kle­ber kön­nen in vie­len Fäl­len so ange­passt wer­den, dass sie der Stei­fig­keit des Ziel­ge­we­bes ähneln und füh­ren so, ver­gli­chen zu Klam­mern oder Näh­ten, zu weni­ger Irri­ta­tio­nen bei Bewe­gungs­ab­läu­fen. Im Gegen­satz zu syn­the­ti­schen Kle­bern, wie z.B. Acry­la­ten, tre­ten dabei auch weni­ger, bzw. kei­ne toxi­schen Neben­pro­duk­te auf“, sagt Scheibel.

Im letz­ten Jahr­hun­dert wur­den bereits Kleb­stof­fe auch für medi­zi­ni­sche Zwecke ein­ge­setzt. Es wur­de aller­dings fest­ge­stellt, dass die „klas­si­schen Kle­ber“ toxisch sind. Aktu­ell besteht das Pro­blem, dass die Kle­ber ent­we­der schnell und gut kle­ben oder sie bio­ver­träg­lich sind. Daher ist bis heu­te die Naht sowohl bei inne­ren als auch bei äuße­ren Wun­den der Stan­dard für chir­ur­gi­sche Ein­grif­fe. Seit den 1960er Jah­ren wächst aller­dings das Inter­es­se zur Ver­wen­dung von Bio-Kleb­stof­fen auch bei der Wundbehandlung.