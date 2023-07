Erlan­gen (ots) – In der Reg­nitz bei Erlan­gen ent­deck­ten Was­ser­sport­ler am Frei­tag­nach­mit­tag (21.07.2023) eine Lei­che. Die Kri­mi­nal­po­li­zei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den seit Diens­tag (18.07.2023) ver­miss­ten 27-Jäh­ri­gen handelt.

Die Was­ser­sport­ler waren in den Nach­mit­tags­stun­den mit einem Schlauch­boot auf der Reg­nitz unter­wegs, als sie gegen 16:30 Uhr im Bereich des Wehrs am Werk­er Was­ser­kraft­werk eine männ­li­che Lei­che im Was­ser entdeckten.

Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr bar­gen den Leich­nam aus dem Gewäs­ser. Ermitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen gehen nach einer ersten Über­prü­fung davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 27-jäh­ri­gen Mann han­delt, der am Diens­tag­nach­mit­tag (18.07.2023) im Bereich der Wöhr­müh­le beim Baden in die Strö­mung der Reg­nitz gera­ten war und seit­her trotz ein­ge­lei­te­ter Such­maß­nah­men als ver­misst galt.

Im Anschluss an die Ber­gung brach­ten Bestat­ter den Leich­nam in das Insti­tut für Rechts­me­di­zin. Ob zur Iden­ti­fi­zie­rung des Toten rechts­me­di­zi­ni­sche Maß­nah­men ange­ord­net wer­den, soll in Abspra­che mit der Staats­an­walt­schaft ent­schie­den wer­den. Die ursprüng­lich für das Wochen­en­de (22./23.07.2023) geplan­te Fort­set­zung der Suche nach dem ver­miss­ten 27-Jäh­ri­gen ist abge­sagt worden.