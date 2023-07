Die Bau­ar­bei­ten zur Sanie­rung der B2 gehen in die letz­te Pha­se: Anfang August wird der Bau­ab­schnitt bis zum Orts­aus­gang Rich­tung Forth in Angriff genom­men. Der Ver­kehr wird wei­ter­hin ein­sei­tig mit einer Ampel an der Bau­stel­le vor­bei geleitet.

Lei­der hat sich gezeigt, dass sich der Ver­kehr von der St2236 (Forch­hei­mer Stra­ße) nicht in den per Bau­stel­len­am­pel ein­sei­tig lau­fen­den Ver­kehr auf der B2 inte­grie­ren lässt. Hier haben sich bereits gefähr­li­che Situa­tio­nen erge­ben. Daher muss wäh­rend des letz­ten Bau­ab­schnitts der Bahn­über­gang für den moto­ri­sier­ten Ver­kehr vom 02.08. bis zum 30.09.2023 gesperrt werden.

Für Fuß­gän­ger wird die Que­rung wie gewohnt mög­lich blei­ben. Der Ver­kehr aus / in Rich­tung Forch­hei­mer Stra­ße wird über Stöck­ach und Wei­den­müh­le umge­lei­tet. Die Umlei­tung wird ausgeschildert.

Zum Schutz der Anwoh­ner in Stöck­ach wird auf der Umlei­tungs­strecke ein Tem­po­li­mit von 30 km/​h sowie ein Park­ver­bot gel­ten. Wir bit­ten um Ver­ständ­nis für die Ein­schrän­kun­gen und um erhöh­te Vor­sicht in die­sem Bereich.