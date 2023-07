KULM­BACH. Am Frei­tag­nach­mit­tag kam eine 58-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin bei einem Ver­kehrs­un­fall auf der B289 ums Leben. Die Poli­zei Kulm­bach muss­te die Stra­ße für meh­re­re Stun­den kom­plett sperren.

Gegen 15.45 Uhr woll­te die Rad­fah­re­rin die B285 an einer Ein­mün­dung auf Höhe Burg­haid über­que­ren. Dabei wur­de die 58-Jäh­ri­ge seit­lich von einem PKW erfasst, der die Fahr­bahn in Rich­tung Main­leus befuhr. Trotz sofort ein­ge­lei­te­ter Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men ver­starb die Rad­fah­re­rin noch am Unfall­ort. Der 29-Jäh­ri­ge Fah­rer des PKW erlitt einen Schock. An sei­nem VW ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5000 Euro. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft wur­de sein sowohl sein PKW sicher­ge­stellt, als auch eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

Zur Unfall­auf­nah­me muss­te die Fahr­bahn bis 19.00 Uhr gesperrt wer­den. Ein Gut­ach­ter unter­stütz­te die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach bei der Unfall­auf­nah­me, wel­che nun den genau­en Unfall­her­gang klä­ren wird.