Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto über­sieht Fahrradfahrer

COBURG – Glück im Unglück hat­te am Don­ners­tag­nah­mit­tag der Fah­rer eines Pedelec in Coburg.

Bei der Aus­fahrt um 14.30 Uhr aus einem Park­platz in der Schüt­zen­stra­ße über­sah eine 49-Jäh­ri­ge mit ihrem Auto den vor­bei­fah­ren­den Pedelec­fah­rer. Durch den Zusam­men­stoß mit dem Auto kam der Zwei­rad­fah­rer, der kei­nen Helm trug, zu Fall und zog sich bei dem Sturz glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen zu.

Am Pkw sowie am Fahr­rad ent­stand ein Gesamt­scha­den von rund 450 Euro.

Ver­kehrs­un­fall

WEIT­RAMS­DORF – Zwei demo­lier­te Fahr­zeu­ge und rund 17.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­mor­gen in Altenhof.

Ein 18-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger woll­te mit einem Fir­men­fahr­zeug von der Tam­ba­cher Stra­ße in die Her­grams­dor­fer Stra­ße abbie­gen. Beim Abbie­ge­vor­gang im Kreu­zungs­be­reich schnitt der jun­ge Mann aller­dings die Kur­ve so sehr, dass er mit einem VW Touran kol­li­dier­te. Bei dem Zusam­men­stoß wur­den bei­de Fahr­zeu­ge erheb­lich beschä­digt. Ver­letzt wur­de zum Glück kei­ner der Fahrzeuginsassen.

Fron­tal­zu­sam­men­stoß – schwe­rer Unfall mit zwei Pkw

NEU­STADT B. COBURG / LKR. COBURG. Am Frei­tag­mit­tag kam es zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall zwi­schen Haar­brücken und Neu­stadt bei Coburg. Zwei Fahr­zeu­ge stie­ßen im Gegen­ver­kehr zusammen.

Am Frei­tag­mit­tag, gegen 12.15 Uhr, kam es in der Cobur­ger Stra­ße auf Höhe der Ort­schaft Thann zu einem schwe­ren Unfall. Ein 19-jäh­ri­ger war mit sei­nem 1er-BMW in Rich­tung Coburg unter­wegs, als er aus unbe­kann­tem Grund auf die Gegen­fahr­bahn geriet. Dort krach­te er fron­tal in einen Fiat 500, der mit einer 63-jäh­ri­gen Fah­re­rin aus Son­ne­berg besetzt war. Durch die Wucht des Auf­pralls schleu­der­te der Fiat in den Gra­ben. Bei­de Betei­lig­te kamen mit leich­ten bis mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus. Der Gesamt­scha­den wird auf zir­ka 15.000 Euro geschätzt. Für die Unfall­auf­nah­me und Auf­räum­ar­bei­ten blieb die Cobur­ger Stra­ße für zir­ka ein­ein­halb Stun­den gesperrt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Motor­rad fährt auf PKW auf

Kro­nach – Eine PKW Fah­re­rin fuhr am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, gegen 12.20 Uhr auf der Andre­as-Lim­mer-Stra­ße in Kro­nach in stadt­ein­wär­ti­ge Rich­tung und muss­te ihr Fahr­zeug ver­kehrs­be­ding abbrem­sen. Ein nach­fol­gen­der Motor­rad­fah­rer erkann­te die­ses Brems­ma­nö­ver zu spät und fuhr auf den vor­aus­fah­ren­den PKW auf, so dass er mit dem Vor­der­rad unter der Heck­stoß­stan­ge des PKW geriet. Glück­li­cher­wei­se wur­de kein Unfall­be­tei­lig­ter ver­letzt. Der ent­stan­de­ne Sach­sa­chen beläuft sich auf etwa 1500 Euro.