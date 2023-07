Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Von Diens­tag auf Mitt­woch wur­de gegen­über dem Bahn­hof ein grau-grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Cube, Typ Atten­ti­on, ent­wen­det. Die­ses war mit einem Schloss ver­sperrt. Die Poli­zei bit­tet um Täter­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 0951/9129210.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am spä­ten Don­ners­tag­abend über­sah eine 22-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin das Rot­licht an der Kreu­zung Zoll­ner­stra­ße, Ecke Wei­ßen­burg­stra­ße und stieß mit einem, bei Grün die Wei­ßen­burg­stra­ße in Rich­tung Nor­den befah­ren­den Mer­ce­des zusam­men. Der 28-jäh­ri­ge Fah­rer erlitt leich­te Ver­let­zun­gen und begab sich selb­stän­dig in ärzt­li­che Behand­lung. Ins­ge­samt ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 15.000 Euro am Mer­ce­des und 7000 Euro am Verursacherfahrzeug.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

Wer kann zu nach­fol­gend auf­ge­führ­ten Fahr­rad­dieb­stäh­len Hin­wei­se auf den Ver­bleib der Räder geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

DRO­SEN­DORF. Am Kirch­weih­fest­platz stell­te ein Besu­cher am Sonn­tag­abend, 22 Uhr, sein blau/​schwarzes Moun­tain­bike, Scott/​Aspect 980, unver­sperrt ab. Als er gegen 1 Uhr damit wie­der weg­fah­ren woll­te, war das Fahr­rad (Zeit­wert ca. 500 Euro) nicht mehr da.

HIRSCHAID. Ein wei­ßes Damen Pedelec, Raleigh/​Kent 9 Wave, ent­wen­de­ten Die­be aus dem Hof­raum eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Nürn­ber­ger Stra­ße. Dort war das etwa 3.000 Euro teu­re Rad mit Fahr­rad­an­hän­ger mit einem Schloss um den Zaun ver­sperrt abge­stellt. Die Unbe­kann­ten durch­trenn­ten die Ver­bin­dungs­stan­ge zum Anhän­ger und das Schloss und nah­men das Rad an sich.

HIRSCHAID. Ein wei­te­res ver­sperrt im Car­port eines Anwe­sens in der Nürn­ber­ger Stra­ße abge­stell­tes Her­ren Pedelec, Cube/​Hybrid Per­for­mance 500 Aiir, lie­ßen Unbe­kann­te in der Zeit von Mitt­woch­abend, 19.30 Uhr, bis Don­ners­tag­mor­gen, 09.30 Uhr mit­ge­hen. Das wei­ße Rad im Wert von etwa 2.500 Euro wur­de samt Schloss mitgenommen.

SCHLÜS­SEL­AU. Die Metall­si­che­rung am Opfer­stock in der Wall­fahrts­kir­che bra­chen Unbe­kann­te auf und ent­wen­de­ten die Bar­geld­spen­den. Der Dieb­stahl pas­sier­te in der Zeit zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag und Mittwochmorgen.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet? Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHESS­LITZ. Unver­letzt blie­ben zwei Fahr­zeug­füh­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Don­ners­tag­mit­tag auf der B 22 ereig­ne­te. Dort woll­te ein 71-jäh­ri­ger Daim­ler-Fah­rer die Kreu­zung nach der Auto­bahn­aus­fahrt gera­de­aus über­que­ren und über­sah dabei den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw, Kia, eines 70-Jäh­ri­gen. Beim Zusam­men­stoß ent­stand an bei­den Fahr­zeu­gen Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 6.000 Euro. Den nicht mehr fahr­be­rei­ten Daim­ler Chrys­ler muss­te ein Abschlepp­un­ter­neh­men an der Unfall­stel­le abholen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

DRO­SEN­DORF. Zeu­gen einer Unfall­flucht, die sich in der Orts­stra­ße „Am Stei­nig“ ereig­ne­te, wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, gesucht.

In der Zeit von Diens­tag­abend, 20 Uhr, bis Don­ners­tag­mor­gen, 9 Uhr, stieß ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen den lin­ken Kot­flü­gel sowie den Stoß­fän­ger eines ord­nungs­ge­mäß gepark­ten blau­en Pkw, VW Golf, und rich­te­te dabei einen Scha­den von etwa 3.000 Euro an. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern und sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Son­sti­ges

HIRSCHAID. Dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fie­len bei einem 40-jäh­ri­gen Auto­fah­rer auf, der am Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Elm­berg­stra­ße in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet. Die Wei­ter­fahrt wur­de dar­auf­hin sofort unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt. Der Fahr­zeug­füh­rer wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit angezeigt.

VIER­ETH. Wegen sei­ner unsi­che­ren Fahr­wei­se fiel ein Auto­fah­rer am Don­ners­tag­abend auf und wur­de des­halb in der Haupt­stra­ße ange­hal­ten und kon­trol­liert. Ein durch­ge­führ­ter Alcotest beim 47-jäh­ri­gen Fah­rer erbrach­te einen Wert von 1,78 Pro­mil­le. Dar­auf­hin muss­te der „Alko­hol­sün­der“ zur Blut­ent­nah­me. Sein Füh­rer­schein wur­de sofort beschlag­nahmt. Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr wird erstattet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Tät­lich­keit nach Strei­tig­keit im Straßenverkehr

Bay­reuth. Am Don­ners­tag, 20.07.2023, kam es gegen 17:40 Uhr zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Ver­kehrs­teil­neh­mern in der Mit­tel­stra­ße in Bay­reuth. Nach­dem ein 80-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer aus Frank­furt a.M. nicht aus einer Grund­stücks­aus­fahrt aus­fah­ren konn­te, da vor ihm ein Fahr­zeug ver­kehrs­be­dingt hal­ten muss­te, kam es zunächst zu einem ver­ba­len Streit infol­ge des­sen der Frank­fur­ter der 37-jäh­ri­gen Fah­re­rin des ande­ren Fahr­zeu­ges unver­mit­telt mit der Faust gegen die Lip­pe schlug. Die 37-Jäh­ri­ge wur­de hier­bei leicht ver­letzt, den Frank­fur­ter erwar­tet nun eine Anzeige.

Rad­fah­rer mit über­höh­ten Alkoholwerten

Bay­reuth. Gleich zwei Rad­fah­rer wur­den durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt in den frü­hen Mor­gen­stun­den des 21.07.2023 kon­trol­liert, die zuvor ein­deu­tig zu viel Alko­hol genos­sen hat­ten und dem­entspre­chend nicht mehr fahr­taug­lich waren. Zum einen wur­de eine 31-jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin in der Bür­ger­reu­ther Stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen, hier­bei wies sie einen Atem­al­ko­hol­wert von knapp über 1,6 Pro­mil­le auf. Da die Dame fah­rend ange­trof­fen wur­de, muss sie nun mit einer Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr rechnen.

Zwei Stun­den spä­ter stell­ten die Beam­ten einen 20-jäh­ri­gen Bay­reu­ther in der Kulm­ba­cher Stra­ße fest, der neben sei­nem Fahr­rad am Geh­weg saß. Der jun­ge Mann hat­te sogar einen Atem­al­ko­hol­wert von knapp 2,4 Pro­mil­le, wes­halb sein Fahr­rad durch die Beam­ten ver­kehrs­si­cher abge­stellt und der jun­ge Mann anschlie­ßend nach Hau­se beglei­tet wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall

Leu­ten­bach. Am Don­ners­tag­abend ereig­ne­ten sich im Umkreis Leu­ten­bach bei­na­he zeit­gleich zwei Ver­kehrs­un­fäl­le. Eine zehn­köp­fi­ge Fahr­rad­trup­pe war von Haid­hof kom­mend in Rich­tung Mit­te­leh­ren­bach unter­wegs. Ein 27-jäh­ri­ges Mit­glied der Grup­pe brem­ste vor einer Links­kur­ve zu stark ab und stürz­te dar­auf­hin mit sei­nem Renn­rad in den rech­ten Stra­ßen­gra­ben. Dabei zog er sich eine Schul­ter­frak­tur zu und wur­de durch Ret­tungs­kräf­te zur wei­te­ren Behand­lung ins Uni­kli­ni­kum Erlan­gen ver­bracht. An sei­nem Fahr­rad ent­stand ein Rah­men­scha­den in Höhe von 6000 EUR. Nur weni­ge Minu­ten spä­ter fuhr ein 55-jäh­ri­ger Erlan­ge­ner mit sei­ner Suzu­ki von Seid­mar in Rich­tung Leu­ten­bach. Plötz­lich gab es einen Schlag gegen sei­nen Helm, den sich der Motor­rad­fah­rer nicht erklä­ren konn­te. Dadurch ver­dutzt ver­lor der Biker kurz­fri­stig die Kon­trol­le über sei­ne Maschi­ne und brach­te die­se schließ­lich im Gra­ben zum Ste­hen. Das Visier ist bei dem Vor­fall vom Helm abge­bro­chen und der 55-jäh­ri­ge kam zur Ver­sor­gung der zuge­zo­ge­nen Kopf­platz­wun­de ins Kli­ni­kum Forch­heim. An der Suzu­ki ent­stand auf­grund einer gebro­che­nen Feder­ga­bel ein Scha­den von 1500 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Zwi­schen dem 18.07.2023, 16:00 Uhr, und dem 19.07.2023, 08:00 Uhr, wur­de am John‑F.Kennedy-Ring ein Gar­ten­zaun ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 100 EUR.

Forch­heim. Am 19.07.2023 gegen 14:00 Uhr stell­te eine 45-Jäh­ri­ge ihren Klein­bus, VW/​Transit, am Joseph-Otto-Platz am rech­ten Fahr­bahn­rand ab. Als sie zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, muss­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den fest­stel­len. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 200,- Euro.

Zeu­gen der oben genann­ten Unfall­fluch­ten wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Zeit­raum vom 20.07.2023, 13:30 Uhr, bis 20.07.2023, 22:15 Uhr, beschä­dig­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter in der Hain­stra­ße ein Wohn­mo­bil. Der 32-jäh­ri­ge Besit­zer muss­te meh­re­re Beschä­di­gun­gen fest­stel­len, dar­un­ter einen abge­tre­te­nen Außen­spie­gel, einen abge­ris­se­nen Schei­ben­wi­scher und zwei ein­ge­schla­ge­ne Sei­ten­fen­ster. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ke­ner Ran­da­lie­rer attackiert Poli­zei­be­am­te – Nacht ende­te in Zelle

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den fiel einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels eine hand­greif­li­che Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Män­nern in der Cobur­ger Stra­ße auf. Als die Beam­ten zum Ein­satz­ort eil­ten, rann­te einer der bei­den, ein 27-jäh­ri­ger Lich­ten­fel­ser, davon. Zu die­sem Zeit­punkt war der Schlä­ger bereits zum zwei­ten Mal auf­fäl­lig. Kurz zuvor zeig­te die­ser sich bereits höchst aggres­siv auf dem Schüt­zen­platz bei einer hand­greif­li­chen Auseinandersetzung.

Zusätz­lich hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fen­be­am­te konn­ten den Flüch­ti­gen schließ­lich in einer Knei­pe in der Cobur­ger Stra­ße antref­fen. Bei der Fest­nah­me lei­ste­te er mas­si­ven Wider­stand und ver­letz­te dadurch die ein­ge­setz­ten Beam­ten. Bei sei­ner Fahrt zur Dienst­stel­le belei­dig­te er die Beam­ten mit sämt­li­chen Kraft­aus­drücken. Die Nacht ver­brach­te der Mann in der Zel­le. Er wird sich nun für sei­ne Taten ver­ant­wor­ten müssen.

Alko­ho­li­sier­ter Ran­da­lie­rer auf Ein­satz­kräf­te losgegangen

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mor­gen kam ein 34-Jäh­ri­ger Mistel­fel­der stark ange­trun­ken nach Hau­se. Auf­grund sei­nes Zustan­des ver­brach­te ihn der hin­zu­ge­ru­fe­ne Ret­tungs­dienst in die Not­auf­nah­me des Kli­ni­kums Lich­ten­fels. In der Not­auf­nah­me wur­de der Mann plötz­lich aggres­siv und schlug wild um sich. Hier­bei ver­letz­te er den anwe­sen­den Not­arzt im Gesicht sowie einen Kran­ken­pfle­ger. Nur mit ver­ein­ten Kräf­ten des Kli­ni­kum­per­so­nals konn­te der Aggres­sor so lan­ge fest­ge­hal­ten wer­den, bis die Poli­zei ein­traf. Die Beam­ten muss­ten den reni­ten­ten Mann zu Boden brin­gen und Hand­fes­seln anle­gen. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab ein Ergeb­nis von 2 Pro­mil­le. Auch in der Haft­zel­le der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels ver­hielt sich der Mann wei­ter­hin höchst aggres­siv und ging auf die Poli­zei­be­am­ten los.

Der Mann wird sich nun für sei­ne Taten ver­ant­wor­ten müssen.

10.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

LICH­TEN­FELS. Etwa 10.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­abend auf der ST2203 in Lich­ten­fels ereig­ne­te. Ein 26-jäh­ri­ger VW-Fah­rer befuhr die Kreis­stra­ße LIF4 in abstei­gen­de Fahrt­rich­tung, ein 36-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem Renault die St2203, eben­falls in abstei­gen­de Fahrt­rich­tung. Im Kreu­zungs­be­reich der bei­den genann­ten Stra­ßen über­sah der VW-Fah­rer das ande­re Fahr­zeug, wes­halb es zum Zusam­men­stoß kam. Durch den star­ken Auf­prall waren bei­de Autos nicht mehr fahr­be­reit. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer wur­den durch den Unfall ver­letzt und muss­ten sich in ärzt­li­che Behand­lung begeben.

Fahr­rad gestoh­len – Täter gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend wur­de ein Fahr­rad auf dem Fahr­rad­ab­stell­platz des Mera­ni­er-Gym­na­si­ums ent­wen­det. Das grü­ne Rad der Mar­ke Trek wur­de von der 11-jäh­ri­gen Geschä­dig­ten ord­nungs­ge­mäß ver­sperrt abge­stellt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr.: 09571/95200 entgegen.

Sach­be­schä­di­gung auf Spielplatz

EBENS­FELD / LKR. Lich­ten­fels. Auf einem Spiel­platz in Präch­ting wur­de von unbe­kann­ten Tätern in der Zeit von Mon­tag, 10.07. bis Frei­tag, 14.07 eine Holz­bank beschmiert und Müll abge­la­gert. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Tätern erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.