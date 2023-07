Am kom­men­den Sams­tag, 22. Juli 2023, fin­den ober­frän­ki­sche Schul-Schach­mann­schafts­mei­ster­schaf­ten im Gym­na­si­um in Burg­kunst­adt statt.

Von 9 Uhr bis ca. 16 Uhr spie­len die Teams in unter­schied­li­chen Alters­klas­sen. Es haben sich schon Mann­schaf­ten mit über 140 Teil­neh­mern ange­mel­det. Die Orga­ni­sa­ti­on wird zu gro­ßen Tei­len von Mit­glie­dern der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt über­nom­men. Feder­füh­rend ist Alex­an­der Öhr­lein, der auch am Gym­na­si­um unter­rich­tet. Des­halb fin­det auch das 2. Schnell­schach-Tur­nier der SSV Burg­kunst­adt dies­mal nicht im Ver­eins­lo­kal, son­dern im Gym­na­si­um statt. Es beginnt am Frei­tag um 18 Uhr.