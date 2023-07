Auch in die­sem Som­mer herrscht wegen zu gerin­ger Nie­der­schlä­ge in fast allen Flüs­sen und Bächen in der Stadt Coburg und dem Land­kreis Coburg Nied­rig­was­ser. Die Was­ser­füh­rung liegt in die­sen Gewäs­sern unter­halb des mitt­le­ren Nied­rig­was­ser­ab­flus­ses (MNQ), dem Mit­tel­wert der nied­rig­sten Abflüs­se eines lang­jäh­ri­gen Betrachtungszeitraums.

Vor allem an klei­ne­ren Bächen und beson­ders in den Ober­läu­fen ist mit wei­ter sin­ken­den Pegel­stän­den bis hin zu einer Aus­trock­nung zu rechnen.

Nach­dem auch in den kom­men­den Wochen nicht mit ergie­bi­gen Nie­der­schlä­gen und damit einer Ent­span­nung der Situa­ti­on zu rech­nen ist, wei­sen die Stadt Coburg und das Land­rats­amt Coburg daher auf fol­gen­de Rechts­la­ge hin:

Was­ser­ent­nah­men zur Bewäs­se­rung aus Bächen und Flüs­sen in denen Nied­rig­was­ser herrscht sind durch den Gemein­ge­brauch, bzw. den Eigen­tü­mer- und Anlie­ger­ge­brauch, nicht mehr abge­deckt und daher unzulässig.

Auch beim Vor­lie­gen einer was­ser­recht­li­chen Erlaub­nis zur Was­ser­ent­nah­me ist auf eine Min­dest­was­ser­füh­rung im Gewäs­ser zu ach­ten. Hier sind die Fest­set­zun­gen des jewei­li­gen Bescheids zu befol­gen. Auch hier sind Was­ser­ent­nah­men bei Nied­rig­was­ser in der Regel nicht zulässig.