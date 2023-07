Erster Platz für die Jugend­feu­er­wehr Oberhaid

Inmit­ten sen­gen­der Hit­ze von 36 Grad Cel­si­us nah­men 50 Teams die Her­aus­for­de­rung des Kreis­ju­gend­lei­stungs­marschs in Ste­gau­rach an. Die enga­gier­ten jun­gen Feu­er­wehr­leu­te demon­strier­ten ihr hand­werk­li­ches Geschick und tech­ni­sches Wis­sen in diver­sen Dis­zi­pli­nen, zu denen das Kup­peln von Saug­lei­tun­gen, der geziel­te Wurf mit Lei­nen­beu­teln, das Aus­le­gen von Schlauch­lei­tun­gen und wei­te­re feu­er­wehr­tech­ni­sche Fer­tig­kei­ten zählten.

Die inten­si­ven Wit­te­rungs­be­din­gun­gen stell­ten die Teams, ihre Betreu­er sowie die Schieds­rich­ter vor zusätz­li­che Her­aus­for­de­run­gen. Um der Bela­stung ent­ge­gen­zu­wir­ken, konn­ten sich alle Betei­lig­ten an den ent­lang des Par­cours ein­ge­rich­te­ten Ver­sor­gungs­sta­tio­nen mit küh­len Geträn­ken und fri­schem Obst erfrischen.

Ein aus­drück­li­cher Dank gilt der gast­ge­ben­den Feu­er­wehr Ste­gau­rach, den zuge­hö­ri­gen Orts­feu­er­weh­ren und den vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fern, ohne deren Unter­stüt­zung das Event nicht mög­lich gewe­sen wäre.

Auch Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Hum­mel ließ es sich nicht neh­men, vor­bei­zu­kom­men und die Anstren­gun­gen der jun­gen Feu­er­wehr­leu­te zu würdigen.

Die Sie­ger­eh­rung zeich­ne­te die Jugend­feu­er­wehr Ober­haid für ihre her­vor­ra­gen­de Lei­stung mit den wenig­sten Feh­ler­punk­ten und der schnell­sten Zeit aus. Nicht min­der ein­drucks­voll waren die Lei­stun­gen der Teams der Jugend­feu­er­weh­ren Ste­gau­rach und Ober­haid, die den zwei­ten und drit­ten Platz belegten.

Die Qua­li­tät der Jugend­ar­beit im Land­kreis Bam­berg und die damit ver­bun­de­ne Siche­rung der zukünf­ti­gen Ein­satz­be­reit­schaft der Feu­er­wehr erfüllt uns mit gro­ßem Stolz.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page des Kreis­feu­er­wehr­ver­ban­des und der Kreis­brand­in­spek­ti­on Bam­berg: https://​www​.kfv​-ba​.de