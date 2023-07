Auf Initia­ti­ve der Regie­rung von Ober­fran­ken, der Kreis­hand­wer­ker­schaf­ten und der IHK Ober­fran­ken wer­den am Ende jedes Schul­jah­res die Prü­fungs­be­sten des Qua­li­fi­zie­ren­den Mit­tel­schul­ab­schlus­ses und des mitt­le­ren Schul­ab­schlus­ses der Mit­tel­schu­len im Land­kreis geehrt.

Ziel ist es, die exzel­len­ten Lei­stun­gen der Mit­tel­schu­len der Öffent­lich­keit zu prä­sen­tie­ren und ent­spre­chend zu wür­di­gen. Gera­de im Bereich der Berufs­ori­en­tie­rung wird in den Mit­tel­schu­len sehr über­zeu­gen­de Arbeit gelei­stet und so für jede Lehr­stel­le der rich­ti­ge Bewer­ber gefunden.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner gra­tu­lier­te den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten und gab ihnen mit auf ihren wei­te­ren Weg, dass nach ihren wei­te­ren Schul­be­su­chen oder Aus­bil­dun­gen eine Rück­kehr in den Land­kreis Lich­ten­fels ein schö­nes Ziel sein kann. Schul­amts­di­rek­to­rin Ste­fa­nie Mayr-Leid­necker beton­te in ihrer Anspra­che, dass viel Durch­hal­te­ver­mö­gen und Ein­satz­be­reit­schaft nötig war, solch her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen bei den Abschluss­prü­fun­gen zu erzie­len. Auch den anwe­sen­den Eltern dank­te sie für ihre Unter­stüt­zung. Den fünf Prü­fungs­be­sten wünsch­te sie eine erfolg­rei­che wei­te­re Zukunft in der Berufs­welt oder bei einer wei­te­ren Schullaufbahn.

Von der Kreis­hand­wer­ker­schaft gra­tu­lier­te Herr Mat­thi­as Söll­ner, von der IHK Ober­fran­ken Herr Peter Beli­na und im Namen der Leh­rer des Schul­amts­be­zirks gra­tu­lier­te der Vor­sit­zen­de des ört­li­chen Per­so­nal­ra­tes Bern­hard Jeßberger.

Die besten Noten im Qua­li­fi­zie­ren­den Mit­tel­schul­ab­schluss erreich­ten im Schul­jahr 2022/23:

Dilan Bahar mit 1,0 an der Albert-Blan­kertz MS Red­witz a. d. Rodach und Phil­ipp Ker­ner und Jonas Kun­zel­mann bei­de mit 1,6 an der Adam-Rie­se MS Bad Staffelstein

Die besten Lei­stun­gen im mitt­le­ren Abschluss der Mit­tel­schu­len zeigten:

Lau­ra Löff­ler mit 1,0 an der Her­zog-Otto MS Lich­ten­fels und Paul Berg­mann mit 1,1 an der MS Altenkunstadt