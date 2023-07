Pres­se­mit­tei­lung des Bay­reu­ther Aktionsbündnisses:

Offen blei­ben für eine soli­da­ri­sche Gesellschaft

Unser Akti­ons­bünd­nis, bestehend aus der Grü­nen Jugend Bay­reuth, ver.di Jugend, den Jusos Bay­reuth und Bunt statt Braun – gemein­sam stark für Geflüch­te­te, lädt ein zu einer Demon­stra­ti­on unter dem Mot­to: „Offen blei­ben! Für eine soli­da­ri­sche Gesell­schaft“ am kom­men­den Sams­tag, 22.7.23 um 11 Uhr am Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz in Bayreuth!

Und dar­um geht es:

Gren­zen zu, alles gut? Geflüch­te­te sind unser größ­tes Problem?

Lasst uns gemein­sam laut wer­den gegen Abschot­tungs- und Scheu­klap­pen­po­li­tik! Lasst uns laut sein für Soli­da­ri­tät und Menschenrechte!

Die EU höhlt das Recht auf Asyl gera­de mit brei­ter poli­ti­scher Unter­stüt­zung aus. Was frü­her nur rech­te Par­tei­en for­der­ten, ist plötz­lich Regie­rungs­pro­gramm der Ampelkoalition.

Das Bit­te­re und Skan­da­lö­se dar­an ist, dass gera­de die aktu­el­le Bun­des­re­gie­rung mit dem Ver­spre­chen ange­tre­ten ist, „die ille­ga­len Zurück­wei­sun­gen und das Leid an den Außen­gren­zen [zu] been­den. […]“. Jetzt ver­wirk­licht sie See­ho­fers Traum.

Statt Asyl­grün­de indi­vi­du­ell zu prü­fen, will die EU Schnell­ver­fah­ren an den Außen­gren­zen durch­füh­ren, ohne recht­li­che Ver­tre­tung, unab­hän­gi­ge Bera­tung oder Rechts­mit­tel für Schutz­su­chen­de. Anstatt für Ankom­men­de men­schen­wür­di­ge Lebens­be­din­gun­gen zu schaf­fen, sol­len sie in Grenz­la­gern leben, die Haft­an­stal­ten glei­chen und Ent­rech­tung zum Stan­dard machen. Statt Geflüch­te­ten zu ermög­li­chen, sich in die Gesell­schaft ein­zu­brin­gen, plant die Bun­des­re­gie­rung deren Abschie­bun­gen und Inhaftierungen.

Die rie­si­gen Her­aus­for­de­run­gen von Wohn­raum­not, Gesund­heits­kräf­te­man­gel, Kli­ma­schutz oder Kita-Knapp­heit brau­chen poli­ti­sche Lösun­gen. Anstatt sie anzu­ge­hen, for­dert die Bun­des­re­gie­rung Abschot­tung und Ver­hin­de­rung von Flucht und Migra­ti­on und bedient damit eine Schein­de­bat­te. Dabei hat die gute, prag­ma­ti­sche Poli­tik und die gemein­sa­me gesell­schaft­li­che Anstren­gung für Geflüch­te­te aus der Ukrai­ne gezeigt: Wir kön­nen auch anders!

Die Ampel sieht Abschot­tung als Ant­wort auf sozia­le Kri­sen – wir nicht!

Wir wol­len eine offe­ne und soli­da­ri­sche Gesellschaft!

Wir sagen: Offen Bleiben!

Ver.di Jugend Ober­fran­ken-Ost, Grü­ne Jugend Bay­reuth, Jusos Bay­reuth, Bunt statt Braun – Gemein­sam stark für Geflüchtete