Für die Zeit der Bay­reu­ther Fest­spie­le wei­sen das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken und die Stadt Bay­reuth auf die bis zum 28.08.2023 gel­ten­den Sicher­heits- und Ver­kehrs­re­ge­lun­gen hin.

Ver­kehrs­recht­li­che Maßnahmen

Die Fest­spiel­auf­fahrt über die Sieg­fried-Wag­ner-Allee und die Stra­ße „Fest­spiel­hü­gel“ wer­den zwei Stun­den vor Vor­stel­lungs­be­ginn bis ca. eine Stun­de nach Vor­stel­lungs­en­de voll­stän­dig für den Ver­kehr gesperrt. Die Zufahrt zu den Park­plät­zen erfolgt aus­schließ­lich über die Tri­stan­stra­ße bzw. die Tann­häu­ser­stra­ße (vom Grü­nen Baum kom­mend) und die Stra­ße An der Bür­ger­reuth. Besu­chern, die über die A 9 – Aus­fahrt Bay­reuth-Nord anrei­sen wird emp­foh­len, bereits von der Rie­din­ger Stra­ße kom­mend am Grü­nen Baum abzu­fah­ren und der Weg­wei­sung zum Fest­spiel­haus zu folgen.

An ein­zel­nen Kreu­zun­gen wird der Ver­kehr im Bedarfs­fall durch die Poli­zei geregelt.

Da erfah­rungs­ge­mäß mit einem hohen Ver­kehrs­auf­kom­men rund um den Fest­spiel­hü­gel zu rech­nen ist, wird emp­foh­len, recht­zei­tig vor Vor­stel­lungs­be­ginn anzu­rei­sen und die Park­ge­bühr mög­lichst pas­send bereits bei der Anfahrt bereit­zu­hal­ten. Die Park­ge­büh­ren in Höhe von neu 10,– € pau­schal pro Tag für die Besu­cher­park­plät­ze „B“ und „C“ wer­den unmit­tel­bar an der Zufahrt zu den Park­plät­zen von den durch die Stadt Bay­reuth ein­ge­setz­ten Park­platz­ein­wei­sern vereinnahmt.

Auf Park­platz „B“ ste­hen drei mobi­le Wech­sel­strom-Lade­säu­len mit ins­ge­samt sechs Lade­plät­zen für E‑Fahrzeuge zur Ver­fü­gung. Der Zugang ist über fol­gen­de Alter­na­ti­ven möglich:

Ad-hoc-Laden per QR-Code (Kreditkarten/​Apple Pay)

Roa­ming-Lade­kar­te wie im Stadt­ge­biet Bayreuth

App der Roa­ming-Anbie­ter wie im Stadt­ge­biet Bayreuth

Für Schwer­be­hin­der­te mit einem amt­li­chen Schwer­be­hin­der­ten-Park­aus­weis wer­den auf dem Park­platz „A“ bzw. am 25.07.2023 auf Park­platz „B“ geson­der­te, kosten­freie Park­plät­ze ausgewiesen.

Ein Taxi­stand­platz wird wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren im Fest­spiel­park an der Tri­stan­stra­ße eingerichtet.

Als beson­de­ren Ser­vice – erst­ma­lig in die­sem Jahr – kön­nen Miet­wa­gen mit Aus­nah­me­ge­neh­mi­gung der Stadt Bay­reuth sowie für Taxen ins­be­son­de­re mobi­li­täts­be­ein­träch­ti­ge Fahr­gä­ste mit Anfahrt über die Tann­häu­ser­stra­ße und die Stra­ße „An der Bür­ger­reuth“ direkt in den Sperr­be­reich am Fest­spiel­hü­gel brin­gen bzw. die­se nach der Auf­füh­rung dort abzu­ho­len. Die Abfahrt erfolgt aus­schließ­lich über die Sieg­fried-Wag­ner-Allee. Die Rege­lung wird aller­dings am 25.07.2023 ausgesetzt.

Ins­be­son­de­re am Pre­mie­ren­tag, 25.07.2023 sowie im Bedarfs­fall an ein­zel­nen wei­te­ren Tagen gel­ten in der Gra­ven­reu­ther­stra­ße, Tri­stan­stra­ße, Tann­häu­ser­stra­ße und An der Bür­ger­reuth umfang­rei­che Halt­ver­bots­re­ge­lun­gen. Teil­wei­se bestehen die­se Halt­ver­bots­re­ge­lun­gen seit 16.07.2023 für die gesam­te Fest­spiel­zeit. Die­se sind zwin­gend zu beach­ten; unbe­rech­tigt par­ken­de Fahr­zeu­ge wer­den durch die Poli­zei abgeschleppt.

Per­so­nen­kon­trol­len durch die Polizei

Neben Zutritts­kon­trol­len zum Fest­spiel­haus durch einen von der Fest­spie­le GmbH beauf­trag­ten Sicher­heits­dienst, müs­sen Gäste, die sich rund um das Fest­spiel­haus auf­hal­ten, mit poli­zei­li­chen Per­so­nen­kon­trol­len rech­nen. Um die­se Kon­trol­len zu ver­ein­fa­chen und ohne grö­ße­re Ver­zö­ge­run­gen durch­füh­ren zu kön­nen, emp­fiehlt die ober­frän­ki­sche Poli­zei ein amt­li­ches Iden­ti­täts­pa­pier mitzuführen.

Die Bay­reu­ther Fest­spie­le wei­sen wei­ter dar­auf hin, dass am Ein­lass ein Aus­weis­do­ku­ment vor­zu­zei­gen ist sowie Gepäck­stücke (grö­ßer als DIN A4), Ruck­säcke, Sitz­kis­sen und Regen­schir­me (mit Aus­nah­me Knirps-Grö­ße) im Fest­spiel­haus aus Sicher­heits­grün­den nicht gestat­tet sind. Neben den Gar­de­ro­ben ste­hen Schließ­fä­cher außer­halb des Fest­spiel­ge­bäu­des zur Verfügung.