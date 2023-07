A9 / BERG, LKR. HOF. Am Mitt­woch kon­trol­lier­ten Fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei Hof an der Auto­bahn einen durch­rei­sen­den Motor­rad­fah­rer. Er hat­te Koka­in und Haschisch dabei.

Am Mitt­woch­mit­tag tra­fen Beam­te der Grenz­po­li­zei­grup­pe aus Hof an der A9, Rast­an­la­ge Fran­ken­wald, eine durch­rei­sen­de Motor­rad­grup­pe aus Däne­mark an. Sie waren auf dem Weg in den Süden und dem äuße­ren Anschein nach dem Rocker­mi­lieu zuge­hö­rig. Als die Fahn­der einen 28-Jäh­ri­gen näher unter die Lupe nah­men, fan­den sie Rausch­gift bei ihm auf. Der Mann hat­te Koka­in und Haschisch, jeweils im unte­ren zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich, im Gepäck. Die Dro­gen wur­den ihm abge­nom­men und er selbst der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof über­ge­ben. Er muss nun für Ver­stö­ße nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz geradestehen.