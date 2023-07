Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Zwi­schen Don­ners­tag, dem 13.07.2023, 20.00Uhr und Mitt­woch, dem 19.07.2023, 16.00Uhr wur­de von der Bau­stel­le in der Wörth­stra­ße eine Beton­sche­re in einem Wert von ca. 40.000€ und ein Bau­grei­fer im Wert von ca. 25.000€ von der dor­ti­gen Frei­flä­che ent­wen­det. Wei­ter­hin wur­de ein ver­schlos­se­ner Con­tai­ner geöff­net und diver­se Werk­zeu­ge gestoh­len. Der Gesamt­beu­te­scha­den beläuft sich auf ca. 70.000€. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Ein 20-jäh­ri­ger Mann wur­de am Mitt­woch, kurz vor 19.00Uhr, in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße, dabei beob­ach­tet, wie er dort diver­se Lebens­mit­tel im Wert von ca. 18€ in sei­ner Jacken­ta­sche depo­nier­te. Anschlie­ßend wur­de der Lang­fin­ger der Poli­zei übergeben.

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Ein grü­nes Pedelec der Mar­ke Hai­bike im Wert von ca. 1000€ wur­de am Mitt­woch­nach­mit­tag zwi­schen 12.00Uhr und 13.30Uhr aus der Pödel­dor­fer Stra­ße, vor dem Sta­di­on­bad, ent­wen­det. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tel.: 09571/9129–210 entgegen.

BAM­BERG. In der Dr.-Robert-Pfleger-Straße, in einem dor­ti­gen Fir­men­ge­bäu­de, kam es zwi­schen Diens­tag­abend, 17:00 Uhr und Mitt­woch­mor­gen, 04:30 Uhr, zu einem Ein­bruchs­dieb­stahl durch unbe­kann­te Täter. Hier­bei such­ten die Täter meh­re­re Eta­gen des Büro­ge­bäu­des ab und ent­wen­de­ten unter ande­rem 15 Smart­phones sowie 15 Tablets und Bar­geld. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 16.00 Uhr, woll­te ein Auto­fah­rer aus einer Park­lücke in der Eichen­dorff­stra­ße fah­ren und tou­chier­te hier­bei einen par­ken­den Opel am vor­de­ren lin­ken Kot­flü­gel. Am par­ken­den Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500€.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Mitt­woch, zwi­schen 10.00Uhr und 11.30Uhr wur­de in der Katha­ri­nen­stra­ße ein schwar­zer Hon­da Civic durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren. Der Fahr­zeug­hal­te­rin ist dadurch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100€ ent­stan­den, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

Kleinst­brand

BAM­BERG. In einer Eigen­tums­woh­nung im Kas­par-Zeuß-Weg kam es dank eines auf­merk­sa­men Hand­wer­kers nur zu einem Kleinst­brand. Hier­bei war an einem Feu­er­mel­der ein tech­ni­scher Defekt auf­ge­tre­ten, sodass die­ser zu bren­nen begann. Der dar­un­ter ste­hen­de Stuhl fing auf­grund des Feu­ers am Rauch­mel­der eben­falls zu Bren­nen an. Alar­miert durch einen ande­ren Rauch­mel­der in der Woh­nung konn­ten der Stuhl, wie auch der Rauch­mel­der, bis zum Ein­tref­fen der Feu­er­wehr vom Hand­wer­ker gelöscht wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 80€, ohne Personenschäden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

RAT­TELS­DORF. Etwa 10.000 Euro Sach­scha­den rich­te­ten Unbe­kann­te im „Mon­ster­park“ an. Zwi­schen 3. und 15. Juli wur­den ins­ge­samt zehn Bau­ma­schi­nen beschä­digt. Mit Stei­nen und ande­ren Gegen­stän­den schlu­gen die Ein­dring­lin­ge die Fen­ster­schei­ben an den Bag­gern, Rau­pen und Krä­nen ein bzw. bewar­fen die Fahrzeuge.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Leich­te Ver­let­zun­gen erlitt am Diens­tag­mor­gen eine Rad­fah­re­rin bei einem Ver­kehrs­un­fall. Beim Links­ab­bie­gen von der Bam­ber­ger Stra­ße in die Bahn­hof­stra­ße über­sah eine 33-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin die Rad­le­rin. Es kam zum Zusam­men­stoß. Die 61-jäh­ri­ge stürz­te infolgedessen.

HALL­STADT. Mit dem Ret­tungs­dienst muss­te eine gestürz­te Rad­fah­re­rin ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Im Rei­tersweg wur­de die 68-jäh­ri­ge Pedelec-Fah­re­rin am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag von einem Mofa-Fah­rer über­holt. Als der Zwei­rad­fah­rer auf glei­cher Höhe mit der Rad­le­rin war, woll­te die 68-Jäh­ri­ge plötz­lich nach links auf den Rad­weg in Rich­tung Bam­ber­ger Stra­ße abbie­gen. Es kam zum Zusam­men­prall der bei­den Fahr­zeu­ge. Beim Sturz zog sich die Senio­rin diver­se Prel­lun­gen und eine Kopf­platz­wun­de zu.

SCHESS­LITZ. Eine Links­kur­ve am Wür­gau­er Berg wur­de einem 20-jäh­ri­gen Motor­rad­fah­rer am Mitt­woch­abend beim Berg­auf­fah­ren zum Ver­häng­nis. Er geriet zu weit nach rechts und streif­te dabei die dor­ti­ge Leit­plan­ke. Anschlie­ßend stürz­te der Kawa­sa­ki-Fah­rer über die Leit­plan­ke und blieb leicht ver­letzt in einer angren­zen­den Wie­se lie­gen. Er muss­te durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Offen­sicht­lich ver­hin­der­te die getra­ge­ne Motor­rad­schutz­be­klei­dung schwe­re­re Ver­let­zun­gen. Das beschä­dig­te und nicht mehr fahr­be­rei­te Motor­rad (Scha­den ca. 5.000 Euro) muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men an der Unfall­stel­le abge­holt wer­den. Der ent­stan­de­ne Scha­den an der Leit­plan­ke sowie an einem Leit­pfo­sten beträgt ca. 100 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHLÜS­SEL­FELD. Zwi­schen Diens­tag­abend, 18 Uhr, und Mitt­woch­mor­gen, 7 Uhr, fuhr ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen den vor­de­ren lin­ken Kot­flü­gel eines ord­nungs­ge­mäß in der Uhland­stra­ße gepark­ten Pkw, Audi A 3. Obwohl dabei ein Scha­den von geschätzt ca. 200 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Am beschä­dig­ten wei­ßen Audi konn­ten blaue Lack­spu­ren fest­ge­stellt werden.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zwei getun­te Fahr­zeu­ge aus dem Ver­kehr gezogen

Bam­berg. Beam­te der Motor­rad­kon­troll­grup­pe der Ver­kehrs­po­li­zei zogen am Diens­tag- und Mitt­woch­nach­mit­tag jeweils ein Fahr­zeug mit unzu­läs­si­gen Ver­än­de­run­gen in der Bam­ber­ger Innen­stadt aus dem Verkehr.

Am Diens­tag­nach­mit­tag fiel ein Vic­to­ry Motor­rad auf. Die­ses war rund­um mit zahl­rei­chen ille­ga­len Umbau­ten ver­se­hen, wel­che die Betriebs­er­laub­nis erlo­schen lie­ßen. Zudem schleif­ten die bei­den Rei­fen jeweils mit den Sei­ten am Gestell. Da auch das Kenn­zei­chen so sehr ver­bo­gen war, dass man es im flie­ßen­den Ver­kehr kaum noch lesen konn­te, muss­te neben der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt, gegen den 61-jäh­ri­gen Fah­rer auch ein Straf­ver­fah­ren wegen Kenn­zei­chen­miss­brauch und ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der zahl­rei­chen Ver­än­de­run­gen bzw. Män­gel ein­ge­lei­tet werden.

Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de ein BMW kon­trol­liert, wel­cher eine nicht abge­nom­me­ne Spur­plat­ten-Fahr­werks­fe­dern­kom­bi­na­ti­on und nicht ein­ge­tra­ge­ne Spoi­ler auf­wies, sowie die Blin­ker auf Dau­er­licht codiert und die Rück­leuch­ten dun­kel foliert hat­te. Auch hier war die Betriebs­er­laub­nis erlo­schen. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der 53-jäh­ri­ge Fah­rer muss mit einem Buß­geld rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Gefähr­li­che Körperverletzung

Göß­wein­stein. Am Mon­tag­abend kam es in einer Pen­si­on in Beh­rin­gers­müh­le zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen rumä­ni­schen Bau­ar­bei­tern. Nach­dem es bereits tags­über auf­grund von Unstim­mig­kei­ten bei der Arbeits­wei­se zu ver­ba­len Strei­tig­kei­ten kam, lief die Situa­ti­on am Abend aus dem Ruder. Zwei Brü­der im Alter von 20 und 22 Jah­ren schlu­gen auf ihren 39-jäh­ri­gen Mit­ar­bei­ter ein. Die­ser zog ein mit­ge­führ­tes Tier­ab­wehr­spray und ver­sprüh­te es im Raum. Alle Kon­tra­hen­ten wur­den bei den Angrif­fen leicht ver­letzt. Die Poli­zei Eber­mann­stadt ermit­telt die genau­en Umstän­de zu den wech­sel­sei­ti­gen Körperverletzungen.

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. Ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­len­ker fuhr im Lau­fe des Mon­tags, 10.07.2023, tags­über auf dem Park­platz einer Steu­er­kanz­lei in der Kir­chen­stra­ße eine Mau­er um und beschä­dig­te die­se dabei stark. Der Fah­rer hat die Ört­lich­keit anschlie­ßend ver­las­sen, ohne den Vor­fall zu mel­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den an der Mau­er liegt bei etwa 1000 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat die Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se von Zeugen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hal­lern­dorf. Am 19.07.2023 gegen 22:00 Uhr befuhr eine 68-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw die Staats­stra­ße von Schlam­mers­dorf in Fahrt­rich­tung Höch­stadt. Kurz vor der Abzwei­gung nach Hal­lern­dorf kam ihr der 39-Jäh­ri­ge mit sei­nem Pkw ent­ge­gen. Aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che geriet die 68-Jäh­ri­ge auf die Gegen­spur und stieß dort fron­tal mit dem 39-Jäh­ri­gen zusammen.

Auf­grund der schwe­ren Ver­let­zun­gen wur­den bei­de Betei­lig­te auf umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser ver­teilt. Durch die Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de die Hin­zu­zie­hung eines Gut­ach­ters angeordnet.

An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Total­scha­den. Die­ser wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Zwi­schen dem 18.07.2023, 14:00 Uhr und dem 19.07.2023, 06:00 Uhr wur­de der Zaun einer Fir­ma in der Daim­ler­stra­ße mas­siv beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 2.000 EUR. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Forch­heim. Am 19.07.2023 gegen 16:00 Uhr muss­te eine 22-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin an der Ein­mün­dung Am Stahl Ecke Bay­reu­ther Stra­ße auf­grund eines Ret­tungs­dien­st­ein­sat­zes ver­kehrs­be­dingt anhal­ten. Ein hin­ter ihr fah­ren­der Pkw fährt ihr dabei hin­ten auf. Wäh­rend die Geschä­dig­te in einer Park­bucht hält, fährt der Ver­ur­sa­cher ohne anzu­hal­ten weg. Das Kenn­zei­chen ist der Poli­zei bekannt. Even­tu­el­le Zeu­gen wer­den den­noch gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am 19.07.2023 gegen 18:00 Uhr wur­de eine 25-Jäh­ri­ge dabei beob­ach­tet, wie sie Nah­rungs­mit­tel im Wert von fast 5 EUR in ihren Ruck­sack steck­te. Anschlie­ßend bezahl­te sie diver­se ande­re Lebens­mit­tel. Die unge­sun­den Arti­kel woll­te sie im Ruck­sack an der Kas­se vor­bei­schmug­geln und wur­de dabei vom Laden­de­tek­tiv ange­spro­chen. Sie hat sich nun wegen Laden­dieb­stahl zu verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Rund 31.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mor­gen kam es auf der B173 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den. Ein 32-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem Audi die Bun­des­stra­ße, als er auf dem lin­ken Fahr­strei­fen nach links von der Fahr­bahn abkam und mit der Leit­plan­ke kol­li­dier­te. Durch den Auf­prall ver­lor das Fahr­zeug den lin­ken Vor­der­rei­fen und wur­de links­sei­tig kom­plett defor­miert sowie sie­ben Ele­men­te der Leit­plan­ke beschä­digt. Der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt und kam mit einer münd­li­chen Ver­war­nung davon. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 31.000 Euro.

Poli­zei­au­to beschädigt

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­mor­gen kam es am Schüt­zen­platz zu einer Sach­be­schä­di­gung eines Poli­zei­wa­gens. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge beob­ach­te­te einen 20-jäh­ri­gen Mann, wie die­ser immer wie­der gegen das Fahr­zeug trat. Hier­durch wur­de die lin­ke Heck­leuch­te beschä­digt. Gegen­über der hin­zu­ge­zo­ge­nen Fuß­strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels zeig­te sich der alko­ho­li­sier­te Ran­da­lie­rer der­ma­ßen aggres­siv, wes­halb er von den Beam­ten gefes­selt und anschlie­ßend in Sicher­heits­ge­wahr­sam genom­men wer­den musste.

Der jun­ge Rau­di wird sich nun für sei­ne Taten ver­ant­wor­ten müssen.