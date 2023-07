Deut­li­cher Zuwachs an Paten­ten im Automobilsektor

Ober­fran­ken braucht sich bei den Patent­an­mel­dun­gen nicht zu ver­stecken. Setzt man die Zahl der Paten­te in Rela­ti­on zur Wirt­schafts­kraft, wer­den in Ober­fran­ken fast dop­pelt so vie­le Paten­te ange­mel­det, wie im Bun­des­ge­biet. Vor allem im Ein­zugs­ge­biet der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth liegt der Patent-Inno­va­ti­ons­in­dex über­durch­schnitt­lich hoch.

Der neu erschie­ne­ne Report „Paten­te in Bay­ern 2023“ der baye­ri­schen IHKs zeigt auf, wie inno­va­tiv die Unter­neh­men in den ein­zel­nen IHK-Regio­nen sind. Die Aus­wer­tun­gen des Reports bezieht sich auf die Patent­an­mel­dun­gen im Jahr 2021.

„Dass sich Bay­ern als füh­ren­der Inno­va­ti­ons­stand­ort behaup­ten kann, ist nicht zuletzt der Lei­stungs­fä­hig­keit unse­rer ober­frän­ki­schen Erfin­de­rin­nen und Erfin­der geschul­det“, freut sich IHK-Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner, Prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bayreuth.

Ärmel hoch­krem­peln statt Sonntagsreden

In vie­len Sonn­tags­re­den ist der Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess der Auto­mo­bil­in­du­strie beschwo­ren wor­den. „Die über 200 Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer in Ober­fran­ken mit ihren rund 40.000 Beschäf­tig­ten schaf­fen statt­des­sen Fak­ten und suchen nach Lösun­gen“, macht Dr. Micha­el Waas­ner deut­lich. „2021 ver­zeich­nen wir gegen­über den Vor­jah­ren eine deut­li­che Zunah­me von Paten­ten, die dem Bereich ‚Auto­mo­ti­ve‘ und ‚Ener­gie­ge­win­nung‘ zuzu­ord­nen sind.“

Mehr Paten­te im Automobilsektor

Jedes Patent wird nach der Inter­na­tio­na­len Patent­klas­si­fi­ka­ti­on (IPC) einer bestimm­ten Klas­se zuge­ord­net. „Gera­de im Umfeld von Bat­te­rien, bei der Fahr­zeug­aus­stat­tung, oder bei Funk­na­vi­ga­ti­ons­sy­ste­men ver­zeich­nen wir in den ver­gan­ge­nen Jah­ren einen deut­li­chen Zuwachs der Patent­an­mel­dun­gen“, bestä­tigt Dr. Domi­nik Erhard, bei der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth Refe­rent für Inno­va­ti­on, Tech­no­lo­gie und gewerb­li­che Schutzrechte.

Dass die Trans­for­ma­ti­on der ober­frän­ki­schen Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer bereits voll im Gan­ge ist, zei­ge auch ein Blick auf die Ent­wick­lung in der IPC-Klas­se „Ven­ti­le für Kraft- und Arbeits­ma­schi­nen“, die spür­bar an Bedeu­tung ver­lo­ren habe, aber immer noch auf Rang 10 posi­tio­niert ist – nach­dem sie 2017 noch auf Rang 3 lag.

In Ober­fran­ken Spit­ze: „Dia­gno­stik und Chir­ur­gie“ sowie „Fen­ster und Türen“

Der Report zeigt deut­lich, dass gera­de in den Berei­chen „Dia­gno­stik, Chir­ur­gie, Iden­ti­fi­zie­rung“ sowie „Fen­ster, Türen – Bewe­gung der Flü­gel in die Offen- oder Schließ­stel­lung“ vie­le der Tech­no­lo­gie­füh­rer in der Regi­on behei­ma­tet sind.

Die mei­sten Paten­te der knapp 1.000 Patent­pu­bli­ka­tio­nen aus dem Ein­zugs­ge­biet der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth wur­den 2021 wie­der im Bereich der medi­zi­ni­schen Dia­gno­stik und Chir­ur­gie ange­mel­det. Bis auf 2019 kom­men seit einem Jahr­zehnt die mei­sten Patent­an­mel­dun­gen aus die­sem Sek­tor. Jede fünf­te baye­ri­sche Patent­pu­bli­ka­ti­on aus die­ser Paten­klas­se kommt aus Ober­fran­ken, der Anteil an Deutsch­land liegt bei sie­ben Pro­zent. Hier­zu muss man sich vor Augen hal­ten, dass in Ober­fran­ken 1,3 Pro­zent der bun­des­deut­schen Bevöl­ke­rung lebt.

Auf Rang 2 bei der Zahl der Patent­an­mel­dun­gen ste­hen Paten­te rund um das Schlie­ßen von Türen und Fen­stern. Nicht weni­ger als 57 Pro­zent aller baye­ri­schen Paten­te und 24 Pro­zent der Paten­te bun­des­weit in die­sem Sek­tor haben einen Ursprung im Ein­zugs­ge­biet der IHK für Ober­fran­ken Bayreuth.

Eine über­durch­schnitt­lich hohe Bedeu­tung haben – trotz des Rück­gangs der Patent­an­mel­dun­gen – Paten­te bei den Maschi­nen­ven­ti­len; jedes vier­te baye­ri­sche Patent kommt hier aus dem Ein­zugs­ge­biet der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, der Anteil an Deutsch­land liegt bei 16 Prozent.

Vier Unter­neh­men und deren Mit­ar­bei­ten­de dominieren

Die mei­sten Paten­te aus dem Kam­mer­be­zirk der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, 208 an der Zahl, wer­den Sie­mens zuge­ord­net (Sie­mens AG 85, Sie­mens Heal­th­ca­re GmbH 111 und Sie­mens Ener­gy Glo­bal GmbH & Co. KG 12), gefolgt von Schaeff­ler Tech­no­lo­gies AG & Co. KG (129), Bro­se Fahr­zeug­tei­le SE& Co KG (113; zzgl. 40 am Stand­ort Coburg) und der Robert Bosch GmbH (88). Hin­zu kommt eine Viel­zahl auch klei­ne­rer Unter­neh­men, die zwar jedes Jahr nur weni­ge Paten­te anmel­den, über einen län­ge­ren Zeit­raum betrach­tet jedoch ihr Know­how über Patent­an­mel­dun­gen sichern. Dr. Erhard: „Der kon­ti­nu­ier­li­che Aus­bau des Schutz­rechts­port­fo­li­os dient nicht nur der Siche­rung der Märk­te, es ist viel­mehr auch das Ziel, sich einen Vor­sprung gegen­über den Wett­be­wer­bern zu ver­schaf­fen, zusätz­li­che Lizenz­ein­nah­men zu gene­rie­ren und so die Basis für einen wirt­schaft­li­chen Erfolg in der Zukunft zu legen.“

For­schungs­ein­rich­tun­gen wer­den immer wichtiger

Immer wich­ti­ger für die Unter­neh­men wer­den die Hoch­schu­len und die For­schungs­ein­rich­tun­gen vor Ort, sei es bei der Ener­gie­ge­win­nung und ‑spei­che­rung grü­ner Ener­gie (z.B. UBT Future Ener­gy Lab Wun­sie­del GmbH) oder bei der Trans­for­ma­ti­on der Auto­mo­bil­in­du­strie (z.B. Ver­bund­pro­jekt transform_​EMN der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg)

IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth berät

„Neben Koope­ra­tio­nen mit For­schungs­ein­rich­tun­gen soll­te auch ein Inno­va­tions- und Patent­ma­nage­ment eine wich­ti­ge Rol­le spie­len“, rät Dr. Waas­ner. „Wir bie­ten unse­ren Mit­glieds­un­ter­neh­men eine Erst­be­ra­tung zu Erfin­dun­gen, gei­sti­gem Eigen­tum und aus­ge­wähl­ten För­der­pro­gram­men“ ergänzt Dr. Erhard. „Dazu zäh­len auch Ver­an­stal­tun­gen in Koope­ra­ti­on mit dem Patent­zen­trum Bay­ern und den ande­ren nord­baye­ri­schen IHKs, mit denen wir für die­ses wich­ti­ge The­ma sen­si­bi­li­sie­ren und moti­vie­ren wollen.

Am 25. Juli fin­det ab 14 Uhr das 17. Patent­fo­rum der nord­baye­ri­schen IHKs bei der IHK in Bay­reuth statt. Dort geht es etwa um erfolg­rei­che Stra­te­gien gegen Pro­dukt- und Mar­ken­pi­ra­te­rie, um ein neu­es Patent­sy­stem in Euro­pa oder um Tipps und Tricks bei der Schutzrechtsrecherche.

Infos und Anmel­dung: https://​ihko​fr​.de/​p​a​t​e​n​t23. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.