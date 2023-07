Deutsch-tsche­chi­sche Freundschaft

Der Gold­berg in Selb ist in die­sem Jahr der Ort, an dem die Regi­on Fich­tel­ge­bir­ge für die Som­mer­lounge zusam­men­kommt. Am 03. August steht ab 14 Uhr dabei die deutsch-tsche­chi­sche Freund­schaft im Fokus – und natür­lich darf der Land­kreis Bay­reuth da kei­nes­falls fehlen.

Seit Som­mer 2022 besteht offi­zi­ell eine Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Land­kreis Bay­reuth und der Mikro­re­gi­on Mari­en­bad. Bei­de wol­len unter ande­rem bei den The­men Bil­dung, Mobi­li­tät und Tou­ris­mus von­ein­an­der ler­nen und mit­ein­an­der reden. Die Eure­gio Egren­sis bie­tet einen geeig­ne­ten Rah­men, um über den Tel­ler­rand hin­aus­zu­blicken, gemein­sam Pro­jek­te umzu­set­zen und so auf­zu­zei­gen, dass grenz­über­schrei­ten­de Zusam­men­ar­beit in einer sich rasant ent­wickeln­den Welt immer wich­ti­ger wird.

Aus die­sem Grund wer­den in Selb sowohl Ver­tre­ter des Land­krei­ses Bay­reuth als auch der Mikro­re­gi­on Mari­en­bad an einem gemein­sa­men Stand anwe­send sein.

Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen sich dabei nicht nur auf die neu­ste Aus­ga­be des kosten­lo­sen Land­kreis-Maga­zins „rund­um“ freu­en, son­dern auch auf ein deutsch- tsche­chi­sches Gewinn­spiel, bei dem es attrak­ti­ve Prei­se wie eine Füh­rung durch Mari­en­bad, einen Gut­schein für die Ther­me Obern­sees oder eine Über­nach­tung im Wald­ho­tel am Fich­tel­see mit Abend­essen und Früh­stück zu gewin­nen gibt. Natür­lich infor­mie­ren die Part­ner am Som­mer­lounge-Stand in Selb auch über die gemein­sa­me Zusammenarbeit.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann: „Wir sind froh, mit der Mikro­re­gi­on Mari­en­bad einen star­ken Part­ner an unse­rer Sei­te zu haben. Einen Part­ner, der uns bei The­men wie Bil­dung oder Mobi­li­tät viel Input lie­fert und so unser Blick­feld wei­tet. Der gemein­sa­me Aus­tausch ist wahn­sin­nig wich­tig, wenn wir uns auf die­sen Fel­dern wei­ter­ent­wickeln möch­ten – und die Som­mer­lounge ist eine Ver­an­stal­tung, die für einen der­ar­ti­gen Aus­tausch und für ein gemein­sa­mes Auf­tre­ten eine her­vor­ra­gen­de Platt­form bie­tet.“ Det­lev Schmidt, Lei­ter der Regio­na­len Ent­wick­lungs­agen­tur (RE) des Land­krei­ses Bay­reuth: „Stark, dass wir uns dies­mal gemein­sam mit unse­ren Part­nern aus der Mikro­re­gi­on Mari­en­bad prä­sen­tie­ren kön­nen. Da ist in kür­ze­ster Zeit eine Freund­schaft ent­stan­den, die der gesam­ten Regi­on zu Gute kommt.“

Sie­he auch „Som­mer­lounge Fich­tel­ge­bir­ge“ lädt zum grenz­über­schrei­ten­den Begeg­nungs­fest auf den Gold­berg ein!