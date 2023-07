Die CSU Bay­reuth-Mit­te hat nach einem Pro­zess inten­si­ver Debat­ten ein Pro­gramm für die Gestal­tung der Innen­stadt for­mu­liert. „Das Pro­gramm ist ein Ergeb­nis aus Bür­ger­be­fra­gun­gen, The­men­stamm­ti­schen mit Exper­ten, ver­bun­den mit eige­nen Über­zeu­gun­gen zu ver­schie­de­nen The­men“, teilt der Vor­sit­zen­de des Orts­ver­bands, Manu­el Brink­mann, mit. Damit for­mu­liert der Innen­stadt­orts­ver­band als erster Orts­ver­band der CSU Bay­reuth-Stadt ein eige­nes poli­ti­sches Pro­gramm. Ziel sei es nun, dass eini­ge der The­men des Pro­gramms in Zusam­men­ar­beit mit der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on in Anträ­ge für den Stadt­rat mün­den. Das Pro­gramm sei nur der Start­schuss. „Die CSU muss sich ihrem Mar­ken­kern und Kom­pass bewah­ren und gera­de auch vor Ort mit Ent­schie­den­heit The­men aktiv und mit kla­rer Spra­che ein­brin­gen und Debat­ten prä­gen. Wir müs­sen unse­ren Gestal­tungs­auf­trag anneh­men“, for­dert Brink­mann und von der CSU Bay­reuth. Wich­tig sei, die anste­hen­den The­men ganz­heit­lich zu betrach­ten und Ant­wor­ten dar­auf zu fin­den, wie die Bay­reu­ther Innen­stadt in zehn Jah­ren aus­se­hen soll. „Mit einer kla­ren Visi­on wol­len wir in den wei­te­ren Dia­log mit den Bür­gern unse­rer Stadt und in den Ring des poli­ti­schen Wett­be­werbs tre­ten“, so der Ortsvorsitzende.

Pro­gramm glie­dert sich mit Innen­stadt, Stadt­le­ben, Fami­lie und Chan­cen­gleich­heit in vier Teilbereiche

Auf ins­ge­samt sechs Sei­ten glie­dert sich das Pro­gramm in vier The­men­fel­der. Bei den The­men­fel­dern der Infra­struk­tur, Ener­gie und der Mobi­li­tät steht stets die zukünf­ti­ge Ent­wick­lung im Vor­der­grund – so auch bei dem Wunsch für Bay­reuth, zur Smart City zu wer­den: „Es bedarf kei­ner gro­ßen Weit­sicht zu erken­nen, dass Smart Cities zur Zukunfts­fä­hig­keit der Städ­te gehö­ren, wes­halb wir uns für die Pla­nung und näch­sten Schrit­te in die­se Rich­tung ein­set­zen“, erklärt Wolf­gang Ficht. Der 24-jäh­ri­ge Lehr­amts­stu­dent ist für sei­ne Hei­mat­stadt auch als Gäste­füh­rer aktiv und hat am Pro­gramm der CSU Bay­reuth-Mit­te mitgewirkt.

Im Zusam­men­hang mit dem Stadt­le­ben listet der Orts­ver­band unter ande­rem groß­zü­gi­ge Öff­nungs­zei­ten und Ver­kaufs– sowie Aus­schank­flä­chen für Ein­zel­händ­ler und die Gastro­no­mie auf. „Lang­fri­stig und über­re­gio­nal müs­sen wir das Laden­schluss­ge­setz kri­tisch dis­ku­tie­ren“, for­dert Brink­mann. Der Orts­ver­band spricht sich auch für die Ansied­lung eines Spät-Kaufs in Bay­reuth aus. Fami­li­en­po­li­tisch ruhe sich Bay­reuth zu stark auf den Slo­gan „fami­li­en­freund­lich­ste Stadt Deutsch­lands“ aus. Der Orts­ver­band ken­ne die Pro­ble­ma­tik hin­sicht­lich des Man­gels an Per­so­nal in der Kin­der­be­treu­ung. Das The­men­feld koor­di­niert Simon Pei­ker vom CSU Orts­ver­band: „Mir ist es ein beson­de­res Anlie­gen, Pro­ble­me nicht nur anzu­spre­chen, son­dern Lösungs­vor­schlä­ge zu erar­bei­ten. Gera­de als Papa einer klei­nen Toch­ter ist mir die For­de­rung nach mehr KiTa-Plät­zen und ins­be­son­de­re der Gewin­nung von dazu not­wen­di­gem Betreu­ungs­per­so­nal durch ent­spre­chen­de Anrei­ze ein gro­ßes Anlie­gen“, so der jun­ge Familienvater.

The­re­sa Röm­melt, die als Geschäfts­füh­re­rin des Orts­ver­bands aktiv ist, beschäf­tigt sich mit sozia­len The­men: „Jedem Men­schen soll es in Bay­reuth gut gehen! Ich möch­te mich beson­ders für Men­schen mit Ein­schrän­kun­gen ein­set­zen, da die­se wenig Gehör fin­den. Wir for­dern die Stadt auf, bar­rie­re­freie Zugän­ge auch in denk­mal­ge­schütz­ten Räu­men zu ermög­li­chen und vor allem auch Eigen­tü­mer­ge­mein­schaf­ten auf die­ses The­ma anzu­spre­chen. Der Ein­zel­han­del soll bei der Umset­zung unter­stützt werden.“

Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Dr. Ste­fan Specht eingebunden

Der CSU Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Dr. Ste­fan Specht hat die Erar­bei­tung des Pro­gramms mit sei­ner Exper­ti­se unter­stützt und ist wäh­rend des gesam­ten Pro­zes­ses bera­tend zur Ver­fü­gung gestan­den. „Der Orts­ver­band gibt uns eini­ge wert­vol­le Anre­gun­gen auf den Weg in die Frak­ti­on. Wir wer­den die The­men jetzt natür­lich auch in der Frak­ti­on behan­deln“, resü­miert Frak­ti­ons­chef Specht und freut sich über den gelun­ge­nen Pro­zess der Pro­gramm­er­stel­lung sei­nes Ortsverbands.