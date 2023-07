Das hät­te sich Her­zog Johann Casi­mir sicher nicht träu­men las­sen, als er 1599 das Cobur­ger Vogel­schie­ßen ins Leben rief. Mitt­ler­wei­le fin­det es seit 424 Jah­ren statt und ist eines der älte­sten, tra­di­ti­ons­reich­sten und popu­lär­sten Schüt­zen­fe­ste in Deutsch­land. Der Count­down läuft, nur noch ein paar Tage, dann ist es end­lich soweit, das ulti­ma­ti­ve Volks­fest mit über 60 Schau­stel­lern sorgt wie­der vom 28. Juli bis zum 6. August non stop für gute Lau­ne. Bis zu 10.000 Besu­cher wer­den täg­lich zum Fei­ern auf den Anger strömen.

Erst­mals ein Festbiergarten

Ober­schüt­zen­mei­ster Ste­fan Stahl: „Für die­ses Jahr haben wir uns für unse­re Gäste etwas ganz Beson­de­res aus­ge­dacht. Erst­mals in der Geschich­te des Vogel­schie­ßens tau­schen wir das Fest­zelt gegen einen urge­müt­li­chen Fest­bier­gar­ten. Unse­re neue Fest­wir­tin, Cor­ne­lia Rei­chelt-Conce­mi­us, ver­wöhnt Sie dort mit einem herz­er­fri­schen­den Umtrunk der Kulm­ba­cher Braue­rei, ein Muss für jeden, der eine küh­le Maß Bier als das Maß aller Din­ge zu schät­zen weiß. Bei einem Bier­preis von 9,80 € ist die Maß um mehr als die Hälf­te gün­sti­ger als auf dem Okto­ber­fest und schmeckt dafür aber dop­pelt so gut.

Mit Hele­na Sei­bel konn­ten wir eine erfah­re­ne rei­sen­de Gastro­no­min gewin­nen, die Sie mit lecke­ren gegrill­ten Hax´n und Hähn­chen, Cur­ry­wurst, Schasch­lik und diver­sen Bei­la­gen in bester Qua­li­tät ver­sor­gen wird. Alle Spei­sen erhal­ten Sie auf Por­zel­lan­tel­lern, mit Besteck, (gegen Pfand) an ihrer Grillhütte.“

Das gab es noch nie!! Blas­mu­sik, die unter­hält und zum Unter­hal­ten einlädt!

Im gro­ßen Bier­gar­ten mit vie­len Son­nen­schir­men wer­den Sie eine tol­le Mischung von klas­si­scher Blas­mu­sik bis fet­zi­gem Rock erle­ben kön­nen. Gleich zum Bier­an­stich am Frei­tag spie­len die Mem­bers auf. Am Sams­tag bie­tet Lechis Trio eine ulti­ma­ti­ve Alp­horn Show und am Sonn­tag ver­wöhnt Sie unser Lokal Mata­dor, der Spiel­manns­zug Coburg-Neu­ses. Wei­te­re High­lights sind die Leuch­sen­tha­ler Blas­mu­sik (Mo, Mi), die Jugend­blas­ka­pel­le Unter­prepp­ach (Die), als krö­nen­der Abschluss die Blas­ka­pel­le Gereuth (So). Für Par­ty­lau­ne sor­gen das Mem­bers Trio (Do), die Bay­ern­ma­fia (Fr) sowie Dübis Trio (Sa).“

Fami­li­en­nach­mit­tag am Mitt­woch, den 2. August von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr mit ver­gün­stig­ten Ange­bo­ten auf dem gesam­ten Platz.

Wich­ti­ge Termine:

28. Juli Ein­marsch der Schüt­zen mit Bier­an­stich im Fest­zelt um 20.00 Uhr – gegen 22.45 Uhr Eröffnungsfeuerwerk

30. Juli um 9.30 Uhr Got­tes­dienst im Bier­gar­ten – 10.45 Uhr gro­ßer Fest­zug mit Kapel­len und Schüt­zen mit abschlie­ßen­dem bun­ten Fah­nen­ein­marsch in den Festbiergarten

2. August Fami­li­en­tag von 14.00 Uhr – 20:00 Uhr mit ver­gün­stig­ten Prei­sen, ab 18.00 Uhr – Leuch­sen­ta­ler Blas­mu­sik im Festbiergarten

3. August gegen 22.45 Uhr gro­ßes Brilliant-Feuerwerk

6. August 18.00 Uhr im Fest­bier­gar­ten: Pro­kla­ma­ti­on Schüt­zen- u. Volks­kö­nig mit anschlie­ßen­dem Fest­zug zum Rathaus.

Wei­te­re Infos sowie das gesam­te Pro­gramm unter www​.cobur​ger​vo​gel​schie​ssen​.de