Aktu­el­les am Sternhimmel

Hoch am süd­li­chen Abend­him­mel ist im Juli/​August das Som­mer­drei­eck zu sehen. Es wird aus den Haupt­ster­nen der Som­mer­stern­bil­der Lei­er, Schwan und Adler (Wega, Den­eb und Ata­ir) gebil­det. Durch die Tele­sko­pe der Stern­war­te kann man in die­sem Gebiet z.B. den Ring­ne­bel M57 im Stern­bild Lei­er oder das Dop­pel­stern­sy­stem Albi­reo im Stern­bild Schwan beob­ach­ten. Ein sehr attrak­ti­ves Objekt ist auch der Kugel­stern­hau­fen M13 im Her­ku­les, der abends am West­him­mel sicht­bar ist. Tief im Süden zeigt sich der Schüt­ze mit vie­len inter­es­san­ten Gas­ne­beln und Stern­hau­fen, wäh­rend im Osten schon das Herbst­stern­bild Andro­me­da mit dem bekann­ten Andro­me­da­ne­bel aufgeht.

Im Stern­bild Was­ser­mann steht am 27. August der Ring­pla­net Saturn in Oppo­si­ti­on zur Son­ne. Im August ist er die gan­ze Nacht über zu sehen. Jupi­ter ver­legt sei­ne Auf­gän­ge im Lau­fe des Monats immer wei­ter vor Mit­ter­nacht und wird zum domi­nie­ren­den Gestirn der Nacht. Man fin­det ihn gemein­sam mit dem grün­lich erschei­nen­den Ura­nus im Stern­bild Wid­der. Auch der Nep­tun ist im August mit dem Tele­skop zu sehen.

In den lau­en Som­mer­näch­ten lohnt es sich, auf Stern­schnup­pen­jagd zu gehen. Als schön­ster und reich­ster Stern­schnup­pen­strom des Jah­res besche­ren uns die Per­sei­den in ihrem Maxi­mum am 13. August bis zu 100 Stern­schnup­pen pro Stun­de. Aber auch in den Tagen davor und danach sind stünd­lich etwa 50 Meteo­re zu erwarten.

Der Mond mit sei­nen Kra­tern lässt sich an den Füh­rungs­ta­gen der Stern­war­te beson­ders gut am 28./29. Juli sowie am 25./26. August beobachten.

Am 22.07. fin­det an der Stern­war­te KEI­NE Him­mels­füh­rung statt. Statt­des­sen lädt die NAA zur Star­par­ty am Segel­flug­platz Lil­ling­hof ein.

Inter­es­sier­te Besu­cher kön­nen bei stern­kla­rem Him­mel jeden Frei­tag und Sams­tag an Füh­run­gen zum Ster­nen­him­mel teil­neh­men. Neben einem klei­nen Kurz­vor­trag, einer Dia­show oder einem Film hat der Besu­cher die Mög­lich­keit, durch die Fern­roh­re der Stern­war­te ver­schie­de­ne Him­mels­ob­jek­te zu beob­ach­ten. Son­der­füh­run­gen für Grup­pen oder Schul­klas­sen sind nach Ter­min­ab­spra­che möglich.

Im Juli und August begin­nen die Füh­run­gen um 22:00 Uhr. Sie fin­den nur bei stern­kla­rem Him­mel statt – der Ein­tritt ist frei.

Son­sti­ge Veranstaltungen

Juli

22.07.2023, 20:30 Uhr, Star­Par­ty 2023 – Astro­no­mie für alle am Segel­flug­platz Lillinghof

25.07.2023, 19:00 Uhr, Stern­war­te, Tref­fen der FG Radioastronomie

August

03.08.2023, 19:00 Uhr, Stern­war­te, Ver­eins­abend der NAA, Inter­es­sier­te sind herz­lich eingeladen!

05.08.2023, 14:00 Uhr, Stern­war­te, Son­nen­be­ob­ach­tung durch die Tele­sko­pe der Stern­war­te mit Spe­zi­al­fil­tern (bei kla­rem Wetter)

06.08.2023, 19:00 Uhr, Stern­war­te, Astrokreis

10.08.2023, 19:30 Uhr, Stern­war­te, AG Pseu­do­wis­sen­schaf­ten / GWUP RG Mittelfranken

15.08.2023, 19:00 Uhr, AG Spek­tro­sko­pie (Online Treffen)

29.08.2023, 19:00 Uhr, Stern­war­te, Tref­fen der FG Radioastronomie

Der Ein­tritt zu jeder Ver­an­stal­tung in der Stern­war­te ist frei!!

Wei­te­re Infos unter http://​stern​war​te​-nuern​berg​.de