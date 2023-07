Grü­nes Licht im EU-För­der­pro­gramm LEADER

Die Loka­le Akti­ons­grup­pe (LAG) Regi­on Bam­berg e. V. erhält die offi­zi­el­le Aner­ken­nung als LEA­DER-Regi­on. Der Bean­tra­gung von För­der­mit­teln in der neu­en För­der­pe­ri­ode (2023–2027) steht somit nichts mehr im Wege.

Die Loka­le Akti­ons­grup­pe (LAG) Regi­on Bam­berg e. V. darf sich als eine von ins­ge­samt 69 baye­ri­schen LAGn über die Aner­ken­nung für die neue LEA­DER-För­der­pe­ri­ode 2023–2027 freu­en. Der offi­zi­el­le Aner­ken­nungs­be­scheid des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (StM­ELF) wur­de nun vom LEA­DER-Koor­di­na­tor Micha­el Hof­mann vom Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Bay­reuth-Münch­berg an den LAG-Vor­sit­zen­den Land­rat Johann Kalb und die bei­den LAG-Mana­ge­rin­nen Kath­rin Salm und Bet­ti­na Fritz­ler über­ge­ben. „Ich freue mich sehr, dass es der LAG Regi­on Bam­berg wie­der gelun­gen ist, das Aus­wahl­gre­mi­um des Mini­ste­ri­ums mit ihrer Loka­len Ent­wick­lungs­stra­te­gie zu über­zeu­gen. Nun ste­hen dem Land­kreis Bam­berg LEA­DER-För­der­mit­tel in Höhe von 1.904.000 € für Pro­jek­te zur Ent­wick­lung des länd­li­chen Raums zur Ver­fü­gung“, so der Landrat.

Gemein­sam mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, Kom­mu­nen sowie Ver­ei­nen der Regi­on erar­bei­te­te die LAG im ver­gan­ge­nen Jahr die Loka­le Ent­wick­lungs­stra­te­gie (LES) für die neue För­der­pe­ri­ode. In zwei Work­shops und drei Sit­zun­gen der Steue­rungs­grup­pe wur­den vier Hand­lungs­fel­der für die Regi­on her­aus­ge­ar­bei­tet: „Sied­lung und Leben“, „Teil­ha­be und Kul­tur“, „Land­schaft und nach­hal­ti­ges Han­deln“ sowie „Wirt­schaft und Erho­lung“. Vor­aus­set­zung für eine LEA­DER-För­de­rung ist, dass die Pro­jek­te min­de­stens ein Ziel die­ser Hand­lungs­fel­der erfüllen.

Kon­kre­te Aus­sa­gen zu För­der­sät­zen und ‑quo­ten für kom­men­de Pro­jek­te kön­nen zum jet­zi­gen Zeit­punkt aller­dings noch nicht getrof­fen wer­den, da die neue LEA­DER-För­der­richt­li­nie noch nicht vor­liegt. Bis zur Som­mer­pau­se soll dies aber vor­aus­sicht­lich geschehen.

Die LAG Regi­on Bam­berg blickt auf eine äußerst erfolg­reich abge­schlos­se­ne LEA­DER-För­der­pe­ri­ode (2014–2020/22) zurück: In der zwei­jäh­ri­gen Ver­län­ge­rung konn­te das ursprüng­li­che Bud­get von 1,5 Mio. € auf ins­ge­samt rd. 2,86 Mio. € LEA­DER-Mit­tel auf­ge­stockt werden.

Zu den grö­ße­ren von den ins­ge­samt 43 LEA­DER-Pro­jek­ten der LAG Regi­on Bam­berg zäh­len bei­spiels­wei­se das trans­na­tio­na­le Land­kreis­pro­jekt „Cister­scapes – Cis­ter­ci­an land­scapes con­nec­ting Euro­pe“, der „Bike-Park Mes­sing­schla­ger“ in Bau­nach, der „The­ra­pie- und Erleb­nis­wald“ Bur­ge­brach, der „AWO-Gar­ten der Begeg­nung“ in Rat­tels­dorf sowie die Pro­jek­te „Auf­wer­tung Hei­li­gen­städ­ter See“ und „Frei­flä­chen­ent­wick­lung Fähr­um­feld Pett­stadt“. Auch klei­ne­re Vor­ha­ben konn­ten in den ver­gan­ge­nen Jah­ren durch den För­der­topf „Unter­stüt­zung Bür­ger­en­ga­ge­ment“ auf recht unbü­ro­kra­ti­sche Wei­se von LEA­DER pro­fi­tie­ren: So haben sich ins­ge­samt 19 Ver­ei­ne über bis zu 2.500 € für ihre Pro­jek­te gefreut.

Mit der neu­en LEA­DER-För­der­pe­ri­ode kommt es außer­dem zu einer neu­en Zuord­nung der LAGn zu den LEA­DER-Koor­di­na­to­ren und Bewil­li­gungs­stel­len. So gibt das AELF Fürth-Uffen­heim die Zustän­dig­keit für die LAG Regi­on Bam­berg an das AELF Coburg-Kulm­bach ab. Damit muss sich die LAG von ihrem lang­jäh­ri­gen LEA­DER-Koor­di­na­tor für Mit­tel­fran­ken Ekke­hard Eisen­hut ver­ab­schie­den: „Ich bedan­ke mich ganz aus­drück­lich für die gute und ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit mit dem LAG-Manage­ment der LAG Regi­on Bam­berg, der Vor­stand­schaft und den Pro­jekt­trä­gern, wün­sche alles Gute für die För­der­pe­ri­ode 2023 – 2027 … und bin ein biss­chen trau­rig“, so Ekke­hard Eisen­hut, der auf eine posi­ti­ve gemein­sa­me Zeit zurück­blickt. Auch Land­rat Johann Kalb sowie die bei­den LAG-Mana­ge­rin­nen fin­den herz­li­che Wor­te für Herrn Eisen­hut: „Unser LEA­DER-Koor­di­na­tor hat uns die letz­ten Jah­re mit sei­ner pro­fes­sio­nel­len und sym­pa­thi­schen Art her­vor­ra­gend durch den LEA­DER-Dschun­gel geführt und uns stets tat­kräf­tig unter­stützt. Dafür möch­ten wir ihm im Namen der gan­zen LAG Regi­on Bam­berg ein gro­ßes Dan­ke­schön aus­spre­chen.“ Auf eine gute künf­ti­ge Zusam­men­ar­beit freut sich Micha­el Hof­mann (AELF Bay­reuth-Münch­berg), LEA­DER-Koor­di­na­tor für Ober­fran­ken, der nun auch für die LAG Regi­on Bam­berg e. V. zustän­dig ist.

LEA­DER ist ein seit 1991 bestehen­des För­der­pro­gramm der Euro­päi­schen Uni­on, ange­sie­delt im Euro­päi­schen Land­wirt­schafts­fonds für die Ent­wick­lung des länd­li­chen Raums (ELER). Kern­ele­ment des Pro­gramms ist ein bür­ger­ori­en­tier­ter Ansatz unter dem Mot­to: „Bür­ger gestal­ten ihre Hei­mat“. Die­ser Ansatz soll vor Ort durch die jewei­li­gen Loka­le Akti­ons­grup­pen (LAGn) – in die­sem Fall durch die LAG Regi­on Bam­berg e.V. – umge­setzt wer­den. Die LAG Regi­on Bam­berg e.V. unter­stützt den Ent­wick­lungs­pro­zess, bringt die ver­schie­de­nen Akteu­re in der Regi­on Bam­berg zusam­men und ist Anlauf­stel­le für Projektideen.