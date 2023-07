LEA­DER-För­de­rung bis 2027

Mit dem EU-Pro­gramm LEA­DER unter­stützt Bay­ern sei­ne länd­li­chen Regio­nen auf dem Weg zu einer selbst­be­stimm­ten und eigen­stän­di­gen Ent­wick­lung. LEA­DER ist eine Abkür­zung der fran­zö­si­schen Begrif­fe: Liai­son ent­re les actions de déve­lo­p­pe­ment de l’é­co­no­mie rura­le; zu Deutsch: Ver­bin­dung zwi­schen Aktio­nen zur Ent­wick­lung der länd­li­chen Wirt­schaft. LEA­DER ist mitt­ler­wei­le ein bewähr­tes Instru­ment zur För­de­rung inno­va­ti­ver Ideen und Pro­jek­te, die maß­geb­lich zur Ent­wick­lung und Stär­kung des länd­li­chen Rau­mes bei­tra­gen. Prä­gen­de Ele­men­te von LEA­DER sind Ver­net­zung, Nach­hal­tig­keit, Wert­schöp­fung und Bür­ger­be­tei­li­gung – ganz nach dem Mot­to: Bür­ger gestal­ten ihre Heimat.

LEA­DER ist Bestand­teil des Euro­päi­schen Land­wirt­schafts­fonds für die Ent­wick­lung des länd­li­chen Raums (ELER). In der Regel stam­men die LEA­DER-För­der­gel­der in Bay­ern von der EU – ergänzt durch Mit­tel des Frei­staats Bay­ern. Über das LEA­DER-Pro­gramm unter­stützt das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten die länd­li­chen Regio­nen auf ihrem Weg einer selbst­be­stimm­ten Entwicklung.

Geför­dert wer­den inno­va­ti­ve Pro­jek­te im länd­li­chen Raum, die den jewei­li­gen LEA­DER-Bestim­mun­gen vor Ort ent­spre­chen. Im Mit­tel­punkt ste­hen dabei die Loka­len Akti­ons­grup­pen (LAGs). Sie sind Part­ner­schaf­ten zwi­schen kom­mu­na­len, wirt­schaft­li­chen und sozi­al enga­gier­ten Akteu­ren und Akteu­rin­nen in der Regi­on. Für die För­der­pe­ri­ode von 2014 bis 2022/24 waren in Bay­ern 68 LAGs aner­kannt, dar­un­ter die LAG Bay­reu­ther Land, zustän­dig für das Gebiet des Land­krei­ses Bay­reuth. In den Land­kreis Bay­reuth flos­sen in die­ser nun zu Ende gehen­den För­der­pe­ri­ode durch 19 För­der­pro­jek­te unter­schied­lich­sten Umfan­ges bis jetzt mehr als 1,5 Mil­lio­nen Euro an rei­nen LEA­DER-För­der­mit­teln, wobei eini­ge Pro­jek­te noch nicht abge­schlos­sen bzw. abge­rech­net sind. Da es sich bei der LEA­DER-För­de­rung um eine rei­ne Anteils­fi­nan­zie­rung han­delt, je nach Art des Pro­jek­tes im Umfang von 40 bis 70 Pro­zent der för­der­fä­hi­gen Kosten, sind dar­über hin­aus auch ent­spre­chen­de Gel­der aus Eigen­mit­teln der Pro­jekt­trä­ger und wei­te­ren Zuschuss­ge­bern durch die LEA­DER-Pro­jek­te im Land­kreis inve­stiert worden.

Aner­kannt wird eine LAG durch Erfül­lung viel­fäl­ti­ger Bedin­gun­gen, in erster Linie durch die Erstel­lung eines Kon­zep­tes für das jewei­li­ge LAG-Gebiet, der soge­nann­ten Loka­len Ent­wick­lungs­stra­te­gie (LES). In der LES for­mu­liert jede LAG im von EU und Staats­mi­ni­ste­ri­um vor­ge­ge­be­nen LEA­DER-Rah­mens eige­ne Zie­le, zu deren Errei­chung die LEA­DER-För­der­mit­tel bei­tra­gen sol­len. Natür­li­che und juri­sti­sche Per­so­nen kön­nen bei der LAG Pro­jekt­vor­schlä­ge ein­rei­chen, die vom LAG-Ent­schei­dungs­gre­mi­um auf die LES-Ziel­er­rei­chung hin über­prüft und bewer­tet wer­den. Fällt die Bewer­tung posi­tiv aus, kann der Pro­jekt­trä­ger eine antei­li­ge LEA­DER-För­de­rung bei der LEA­DER-För­der­stel­le für Ober­fran­ken bean­tra­gen. Bera­tung und Betreu­ung von mög­li­chen Antrag­stel­lern und ange­nom­me­nen Pro­jekt­trä­gern bie­tet dabei das LAG-Manage­ment Bay­reu­ther Land an, damit auch „das Klein­ge­druck­te“ erfolg­reich gemei­stert wer­den kann.

Nun ist vor weni­gen Wochen der Ver­ein Bay­reu­ther Land mit sei­ner neu­en LES für die begin­nen­de LEA­DER-För­der­pe­ri­ode von 2023 bis 2027/29 vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten wie­der als LAG aner­kannt wor­den und darf in den näch­sten Jah­ren über die Ver­tei­lung eines zuge­wie­se­nen För­der­bud­gets von ins­ge­samt fast 1,9 Mil­lio­nen Euro für den Land­kreis ent­schei­den. Der Erste Vor­sit­zen­de des Ver­eins und der LAG Bay­reu­ther Land, Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, nahm bei der letz­ten Sit­zung des Ent­schei­dungs­gre­mi­ums am 18. Juli 2023 das Glück­wunsch­schrei­ben von Staats­mi­ni­ste­rin Kani­ber ent­ge­gen und beton­te: „Ohne die Anschub­fi­nan­zie­rung aus dem LEA­DER-Pro­gramm der EU hät­ten die umge­setz­ten Pro­jek­te nicht in einem sol­chen Umfang ver­wirk­licht wer­den kön­nen. Vom gro­ßen Koope­ra­ti­ons­pro­jekt „Erschlie­ßung der Mark­gra­fen­kir­chen in Ober­fran­ken“ über das „Fami­li­en­land Mehl­mei­sel“ oder die Aus­stat­tung zwei­er Dorf­lä­den in Kirch­ahorn und Emt­manns­berg bis hin zu vie­len Klein­maß­nah­men wie z.B. einer Bei­hil­fe für das Ver­eins­heim des enga­gier­ten Imker­ver­eins Hohes Fich­tel­ge­bir­ge in Fleckl konn­ten vie­le inno­va­ti­ve Ideen aus unse­rer Bür­ger­schaft erfolg­reich auf den Weg gebracht werden.“

Das Gre­mi­um der LAG Bay­reu­ther Land sowie die bei­den LAG-Mana­ger Bir­git Weber und Ger­hard Hän­sel freu­en sich dar­über, dass die in einem brei­ten Betei­li­gungs­pro­zess vie­ler Mit­wir­ken­der für das Land­kreis­ge­biet erar­bei­te­ten Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ven wie­der erfolg­reich waren und somit auch für die näch­sten Jah­re für meist nicht all­täg­li­che Pro­jekt­ideen Gel­der aus der LEA­DER-För­de­rung für unse­ren Raum zur Ver­fü­gung ste­hen werden.