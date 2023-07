Es wird ein furio­ses Fina­le eines ereig­nis­rei­chen Schul­jah­res an der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach: Das belieb­te Jah­res­schluss­kon­zert am Sonn­tag, 23. Juli 2023, steht an!

Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler wer­den zusam­men mit ihren Lehr­kräf­ten zei­gen, was sie musi­ka­lisch drauf­ha­ben. „Wir alle freu­en uns schon rie­sig auf die­ses Kon­zert“, sagt Musik­schul­lei­ter Harald Streit. „Gemein­sam haben wir ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm auf die Bei­ne gestellt. Ich bin mir sicher, da ist für jeden Geschmack etwas dabei!“

Latein­ame­ri­ka­ni­sche Klän­ge wer­den im Musik­saal der Musik­schu­le eben­so zu hören sein wie gro­ße Pophits (z. B. „Mama mia“ von ABBA und Cold­play mit „Para­di­se“) oder auch klas­si­sche Klän­ge von Anto­nio Vival­di und Fré­dé­ric Chopin.

Neben dem Vor­or­che­ster der Musik­schu­le bekommt das Publi­kum die gro­ße musi­ka­li­sche Band­brei­te der Schü­le­rin­nen und Schü­ler zu hören. So wer­den neben Solis am Kla­vier, dem Schlag­zeug, der Vio­li­ne und der Kla­ri­net­te auch zahl­rei­che Grup­pen ihr gan­zes Kön­nen zum Besten geben.

Das Jah­res­schluss­kon­zert der Musik­schu­le, das von Stadt- und Ver­wal­tungs­rat Simon Moritz mode­ra­tiv beglei­tet wird, fin­det am Sonn­tag, 23. Juli 2023, um 11 Uhr im Musik­saal statt. Der Ein­tritt ist frei – Spen­den sind herz­lich willkommen.

Städ­ti­sche Musik­schu­le Kulmbach