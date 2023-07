Die Ehrung von erfolg­rei­chen Sport­le­rin­nen und Sport­lern fand in den letz­ten Jah­ren gro­ßen Zuspruch. Ob Jugend­li­che oder Erwach­se­ne und unab­hän­gig ob Mei­ster­schaft auf baye­ri­scher oder Bun­des­ebe­ne: in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wur­den vie­le Titel in die Dom­stadt geholt. Die Akti­ven wur­den für die­se Erfol­ge in der Ver­gan­gen­heit von der Stadt Bam­berg im Rah­men einer Sport­ler­eh­rung geehrt. Auf­ge­hübscht mit teil­wei­se kur­zen Vide­os, waren die Ehrun­gen Jahr für Jahr ein Höhe­punkt im Sport­ka­len­der. Eine sol­che Sport­ler­eh­rung wird es in die­sem Jahr jedoch nicht geben. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Wir haben vor ein paar Wochen bei der Ver­wal­tung ange­fragt, wie es mit der Sport­ler­eh­rung für die­ses Jahr aus­sieht. Und ein Sport­ver­ein hat sich mit der glei­chen Anfra­ge an die Ver­wal­tung gewandt. Zwei­mal gab es die­sel­be Ant­wort: es ist kein Geld vor­han­den.“ Reich­manns Vor­stands­kol­le­ge Heinz Kunt­ke, der auch dem Stadt­rat ange­hört, ergänzt: „Laut Käm­me­rer Bert­ram Felix wur­den für die­ses Jahr kei­ne Haus­halts­mit­tel vom Fach­amt ange­for­dert. Des­halb wur­den für die Ver­an­stal­tung auch kei­ne Mit­tel beschlossen.“

Der Stadt­ver­band für Sport hat am Wochen­en­de alle Frak­tio­nen, Grup­pie­run­gen und frak­ti­ons­lo­se Mit­glie­der des Stadt­ra­tes ange­schrie­ben. In dem Brief wur­de gebe­ten, dem zustän­di­gen Fach­be­reich die Haus­halts­mit­tel im näch­sten Jahr zuzu­wei­sen, damit die belieb­te Sport­ler­eh­rung wie­der durch­ge­führt wer­den kann. Und es wur­de um Ant­wort gebe­ten, wie man zu dem Anlie­gen ste­he. Wolf­gang Reich­mann: „Von man­chen Grup­pie­run­gen wie zum Bei­spiel CSU, Bam­ber­ger Bür­ger Block, Bam­ber­ger Mit­te, Volt oder AfD hör­ten wir in der Ver­gan­gen­heit nichts. Teil­wei­se wur­de auf unse­rer Anfra­gen nicht geant­wor­tet. Ein Bekennt­nis zum Sport sieht anders aus. Der Sport hat offen­sicht­lich kei­nen Stel­len­wert für man­che Rats­mit­glie­der, auch wenn man­cher Kom­mu­nal­po­li­ti­ker Bam­berg als Sport­stadt bezeich­net. Aber wenn nicht ein­mal Geld für eine Sport­ler­eh­rung vor­han­den ist, auch wenn das Fach­amt die Finanz­mit­tel nicht bean­tragt hat, dann ist das in einer Sport­stadt ein Schlag ins Gesicht für die vie­len Sport­le­rin­nen und Sport­ler. Was eine Unter­stüt­zung angeht, hat es die Kul­tur bes­ser als der Sport, da über­schla­gen sich die Man­dats­trä­ger mit Äuße­run­gen und Absichtserklärungen.“

„För­de­rung für Kul­tur berech­tigt, der Sport jedoch kommt deut­lich zu kurz“

Der erste Mann des Sport­ver­ban­des möch­te jedoch nicht miss­ver­stan­den wer­den: „Bam­berg ist eine Stadt mit einer gro­ßen Viel­falt von kul­tu­rel­len Ereig­nis­sen, für die durch­aus Unter­stüt­zung berech­tig­ter­wei­se vor­han­den ist. Lei­der fällt aber der Sport nicht in die­se Kate­go­rie und muss zuse­hen, wie die Zuschüs­se an Kul­tur­ein­rich­tun­gen oder all­ge­mein in die Kul­tur flie­ßen. Der Sport kommt hier unse­rer Ansicht nach deut­lich zu kurz – unab­hän­gig von der aus­ge­fal­le­nen Sport­ler­eh­rung.“ Die Ehrung muss nach Ansicht des Stadt­ver­ban­des übri­gens nicht in beson­de­ren Räu­men wie Thea­ter oder Kon­zert­hal­le statt­fin­den: „Ein sol­cher Ort wäre auch völ­lig fehl am Platz. Eine klei­ne Fei­er zum Bei­spiel in einer Schul­turn­hal­le reicht völ­lig aus. Denn eine Sport­hal­le ist ja der Ort, an dem Sport betrie­ben wird“, sagt zwei­te Vor­sit­zen­de Danie­la Kicker. In die­sem Zusam­men­hang bedankt sich die Stadt­ver­bands­spit­ze bei Karin Ein­wag. Das frak­ti­ons­lo­se Mit­glied des Stadt­ra­tes hat sich kürz­lich an die Stadt gewandt und den Antrag gestellt, dass die Ehrun­gen beson­de­rer Lei­stun­gen und ver­dienst­vol­ler Sport­funk­tio­nä­re wie­der auf­ge­nom­men wer­den. Wolf­gang Reich­mann: „Wir sind Frau Ein­wag außer­or­dent­lich dank­bar, dass sie unser Anlie­gen unter­stützt.“ Zudem haben sich die Stadt­ver­bands-Vor­stands­mit­glie­der Heinz Kunt­ke und Vera Mame­row – bei­de gehö­ren auch dem Stadt­rat an – in der Stadt­rats­sit­zung Ende Juni abge­spro­chen und eine Anfra­ge zur Ehrung in der aktu­el­len Stun­de gestellt. Vera Mame­row: „Wir müs­sen in den Haus­halts­ver­hand­lun­gen genau schau­en, dass wir dort wie­der etwas hin­be­kom­men.“ Heinz Kunt­ke ergänzt: „Für das näch­ste Jahr wer­den wir uns dafür ein­set­zen, dass wie­der Mit­tel ein­ge­stellt werden.“