Klas­sik­fans auf­ge­passt: Am 02. und am 03. Sep­tem­ber 2023 gastiert erneut ein Ensem­ble des Opern­hau­ses Odes­sa im Kul­tur­Som­mer­Quar­tier im Königs­bad Forchheim!

Im Rah­men eines Bene­fiz­kon­zer­tes gastier­te das Odes­sa Sym­pho­ny Orche­stra unter der Lei­tung von Vita­liy Kovalch­uk bereits ver­gan­ge­nen Som­mer im Kul­tur­Som­mer­Quar­tier im Königs­bad. Ein außer­ge­wöhn­li­ches Kul­tur­er­eig­nis, auf das sich die Forch­hei­mer Kul­tur­be­gei­ster­ten nun erneut freu­en dür­fen: Auch die­ses Jahr Sep­tem­ber 2023 nach Forchheim!

Tickets für die Konzerte

Tickets für die Kon­zer­te gibt es auf der städ­ti­schen Web­site unter dem Link www​.forch​heim​.de/​s​o​m​m​e​r​q​u​a​r​t​ier, über das Ticket­sy­stem Reser­vix, sowohl online als auch bei allen ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len (in Forch­heim z. B. bei Lot­to- und Ticket­shop Kef­fer­stein in der Horn­schuch­al­lee 21) und an der Abendkasse.

Ein ver­gün­stig­tes Kom­bi-Ticket für bei­de Kon­zer­te gibt es im Vor­ver­kauf! Über den Sozi­al­la­den „DER ANDE­RE LADEN“ und das Bür­ger­zen­trum-Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Forch­heim kön­nen Empfänger*innen von Sozi­al­lei­stun­gen kosten­freie Tickets erhalten.