Wahl der Mit­glie­der für ört­li­chen AOK-Bei­rat im Herbst

Nach der Sozi­al­wahl 2023 steht fest, dass Mathi­as Eckardt aus Bam­berg erneut als ober­frän­ki­scher Ver­tre­ter dem Ver­wal­tungs­rat der AOK Bay­ern angehört.

Wie bei kei­ner ande­ren gesetz­li­chen Kran­ken­kas­se ist die­ses ehren­amt­li­che Gre­mi­um mit baye­ri­schen Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern besetzt. Der Ver­wal­tungs­rat wählt und über­wacht den Vor­stand. Zudem ist er an allen wesent­li­chen Unter­neh­mens­ent­schei­dun­gen betei­ligt und ver­tritt durch die regio­na­le Ver­bun­den­heit ihrer Mit­glie­der in beson­de­rem Maße die Inter­es­sen der baye­ri­schen AOK-Ver­si­cher­ten­ge­mein­schaft. Der Ver­wal­tungs­rat ach­tet dar­auf, wie wirt­schaft­lich, qua­li­täts- und ser­vice­ori­en­tiert die AOK arbei­tet und wel­che zusätz­li­chen Ange­bo­te sie macht. „Der Anspruch an unse­re Tätig­keit als Ver­wal­tungs­rä­te ist stets, dass alle Ver­si­cher­ten wei­ter­hin den Zugang zu best­mög­li­cher Ver­sor­gung und Lei­stung im Gesund­heits­we­sen haben“, so Mathi­as Eckardt.

Selbst­ver­wal­tung breit aufgestellt

Im Ver­wal­tungs­rat sol­len die­je­ni­gen aktiv mit­wir­ken, die die Sozi­al­ver­si­che­rung durch ihre Bei­trä­ge finan­zie­ren: Ver­si­cher­te und Arbeit­ge­ben­de. Bei­de Grup­pie­run­gen sind mit je 15 Mit­glie­dern in dem Gre­mi­um zu glei­chen Tei­len, also pari­tä­tisch ver­tre­ten. Zusam­men mit den ört­li­chen Bei­rä­ten und deren Stell­ver­tre­te­rin­nen und Stell­ver­tre­tern sind in ganz Bay­ern fast 1.500 Men­schen in der AOK-Selbst­ver­wal­tung ehren­amt­lich aktiv. Die Mit­glie­der der 30 ört­li­chen Bei­rä­te, also auch der Direk­ti­on in Bam­berg, wer­den im Herbst gewählt. Damit gibt es wei­ter­hin ein brei­tes Netz von Ansprech­part­ne­rin­nen und Ansprech­part­nern für Ver­si­cher­te und Patienten.